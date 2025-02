Bari, in piazza Ferrarese torna il festival del cioccolato

Dal 13 al 16 febbraio 2025, Bari diventerà la capitale del cioccolato con la Terza Edizione del Puro Cioccolato Festival, un evento dedicato agli appassionati del “cibo degli Dei”. La manifestazione si terrà in Piazza del Ferrarese e sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10:00 alle 21:00. Ideato e organizzato da Alfredo Orofino, Presidente dell’A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), il festival è realizzato in collaborazione con Confartigianato Imprese Bari – Bat – Brindisi e con il patrocinio del Comune di Bari, Assessorato allo Sviluppo locale e alla Blue Economy.

Per quattro giorni, turisti e appassionati potranno immergersi in un’esperienza unica tra degustazioni e specialità artigianali. Dieci stand ospiteranno maestri cioccolatieri e operatori del settore provenienti da tutta Italia e dall’estero, offrendo un’ampia varietà di creazioni golose. Tra le proposte più attese ci saranno il Bacio di Giulietta, il Bacio di Romeo, i Pan di Stelle, le ciliegie della nonna e il variegato alla banana. Il festival sarà anche un’opportunità per scoprire le eccellenze della cioccolateria internazionale, con prodotti provenienti da Germania, Brasile, Francia, Spagna e America Latina. L’iniziativa punta a consolidarsi come un appuntamento di rilievo nazionale, seguendo il successo dell’International Street Food.

In occasione della Festa di San Valentino, sarà allestita un’area selfie con cuori luminosi, dove i visitatori potranno scattare foto ricordo di questa dolce esperienza. Con il mix perfetto di sapori, tradizione e innovazione, il Puro Cioccolato Festival si conferma un evento imperdibile per tutti gli amanti del cioccolato.