Scacco a banda furti, tra le vittime anche un calciatore del Bari

Tra le vittime della banda specializzata nei furti di carte di credito e contanti, smantellata questa mattina dai Carabinieri tra Bari e Foggia con undici arresti, ci sono anche un calciatore del Bari e un imprenditore tessile barese. Secondo le accuse, gli indagati operavano con veri e propri turni di lavoro giornalieri, sorvegliando i parcheggi dei principali centri commerciali e le strade vicine al porto di Bari. Dopo aver individuato le potenziali vittime, entravano in azione sottraendo denaro, carte di credito e oggetti di valore dagli abitacoli delle auto. Approfittavano dell’assenza del proprietario oppure creavano un diversivo, come la foratura di uno pneumatico, per costringerlo a fermarsi e scendere dal veicolo.

Subito dopo il furto, utilizzavano le carte di credito rubate per prelevare contanti agli sportelli ATM. Particolarmente significativo il caso dell’imprenditore tessile, al quale era stato sottratto un mazzo di chiavi lasciato nella sua auto parcheggiata nei pressi di un centro commerciale. I ladri lo hanno pedinato per giorni per individuare la sua abitazione e pianificare un colpo, che è stato però sventato grazie alle indagini dei Carabinieri. L’inchiesta ha permesso di accertare il coinvolgimento della banda in almeno 19 episodi criminosi.

Foto screen video operazioni carabinieri