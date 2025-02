Più sicurezza a Bari con le “zone rosse”, i dettagli del provvedimento

Più sicurezza a Bari con l’istituzione delle “zone rosse”. È questo l’obiettivo del provvedimento presentato in mattinata in seguito alla riunione in Prefettura del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e del Sindaco della Città Metropolitana di Bari.

Le aree interessate dal provvedimento sono la zona della stazione centrale, piazza Umberto, via Davanzati nel tratto compreso tra piazza Umberto e via Melo e piazza Aldo Moro. Queste ultime saranno monitorate dalle 13 all’una di notte. Nel quartiere Libertà, nelle zone comprese tra via Crisanzio, Piazza Redentore, via Speranza, Via Nicolai, Via P. Ravanas, comprese le stesse vie perimetrali indicate via Martiri d’Otranto, via Tenente Casale Y. Figoroa, via Don Bosco (da incrocio con Via S. Speranza ad incrocio con Via Monsignor Nitti Francesco), via Monsignor Nitti Francesco e via Francesco Petrelli saranno invece monitorate dalle 19 all’una di notte.

Il provvedimento, che avrà decorrenza dal 24 febbraio 2025 per la durata di 30 giorni, dispone il divieto di stazionare indebitamente nelle zone cittadine sopra indicate, ai soggetti che in tali aree assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando pericolo concreto per la sicurezza pubblica, tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree, e che risultino già destinatari di segnalazioni all’Autorità Giudiziaria, nel corso dei cinque anni precedenti, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990 in materia di stupefacenti, agli artt. 581, 582, 588.

Sempre nella mattinata di oggi, parallelamente alla riunione, si è tenuto un sopralluogo nel mercato dell’ex Manifattura Tabacchi, altra zona interessata dal provvedimento e protagonista di diversi episodi. Dai continui furti, all’assenza di sicurezza, ma non solo: anche strutture fatiscenti e commercianti costretti a lavorare in condizioni difficili. Sono solo alcune delle questioni emerse alla presenza, tra gli altri dal consigliere municipale Francesco Scarcella che, con la commissione ambiente, ha voluto vedere con i propri occhi le condizioni del mercato storico di Bari. “Spingeremo affinchè vengano effettuati al più presto lavori strutturali – ha evidenziato Scarcella – i commercianti sono costretti a lavorare in condizioni poco sicure così come anche gli utenti che usufruiscono del mercato. Purtroppo non è un luogo sicuro, il mercato viene costantemente vandalizzato e utilizzato in maniera impropria dai senza fissa dimora. Inoltre, alcuni, rompono le protezioni e i cancelli per attività notturne che presupponiamo siano di tipo illegale. Urge intervenire per mettere in sicurezza la zona sia a livello strutturale, sia per quanto riguarda la sicurezza”, ha concluso.

Foto repertorio