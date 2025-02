Ritrovati i due influencer di Bari scomparsi, erano a Claut

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di Michele D’Alessio e Rossella Del Console, i due influencer pugliesi scomparsi da lunedì mentre viaggiavano a bordo del loro van in Friuli Venezia Giulia. I giovani sono stati ritrovati illesi dal Soccorso alpino in Val Settimana, nel territorio di Claut (Pordenone).

A dare l’annuncio è stato il sindaco di Claut, Gionata Sturam, che ha spiegato come la coppia non fosse in pericolo ma semplicemente impossibilitata a comunicare per l’assenza di segnale telefonico nella zona. “Il loro van si trovava all’ingresso della Val Settimana, un luogo di straordinaria bellezza ma completamente privo di copertura telefonica – ha dichiarato Sturam all’ANSA – dopo la segnalazione di una compaesana, che li aveva incontrati lungo la strada, il Soccorso alpino si è subito mobilitato e li ha individuati in pochi minuti”. Il sindaco ha già informato del ritrovamento il fratello di Michele D’Alessio, che nelle ultime ore aveva lanciato appelli per avere notizie della coppia. I due influencer, che raccontano i loro viaggi sui social attraverso il profilo Vangolden, proseguiranno ora il loro itinerario dopo il grande spavento e l’allarme scattato tra familiari e follower.

Foto Facebook