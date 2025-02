A Bari “Abitare il domani”, evento di Confimi Industria

Farà tappa a Bari “Opificio Italia”, la Mostra Fotografica itinerante di Confimi Industria Nazionale dedicata alla Manifattura Italiana. Confimi Industria Bari Bat Foggia per l’occasione aggiungerà altre due sezioni: “Officine Meridiane”, con un focus sulle industrie del Sud, e “L’Impresa Formidabile”, dedicata all’epopea di Don Peppino Calabrese, primo grande manifatturiero della Bari industriale. L’appuntamento è dal 20 al 28 febbraio nella prestigiosa sede dello Spazio Murat, in Piazza Ferrarese, nel cuore di Bari. Oltre alla fotografia, la kermesse offrirà un ricco programma di eventi tra cui concerti musicali, presentazioni di libri, sfilate di moda, shooting fotografici e degustazioni. Non mancheranno seminari e momenti di confronto su temi di grande rilevanza economica.

Uno dei momenti più significativi della manifestazione sarà l’incontro quotidiano tra gli studenti delle scuole baresi e gli imprenditori protagonisti della rassegna, per un dialogo su orientamento e opportunità lavorative. L’inaugurazione si terrà il 20 febbraio alle ore 10:00, con la partecipazione di Luciana Di Bisceglie, Presidente della Camera di Commercio di Bari, Antonello Garzoni, Rettore dell’Università LUM, e Pietro Petruzzelli, Assessore alle Attività Economiche del Comune di Bari. Saranno presenti gli studenti delle scuole Marconi e Vivante di Bari e Da Vinci/Majorana di Mola di Bari. A fare gli onori di casa saranno Alfonso Cialdella e Riccardo Figliolia, rispettivamente Presidente e Segretario Generale di Confimi Industria Bari Bat Foggia, insieme ai vertici dell’Associazione. Il 27 febbraio, Marco Astrologo – Presidente della Sezione Ambiente e Sostenibilità di Confimi Industria Bari-Bat-Foggia – sarà presente con il team di Casa Green Evolution per una giornata dedicata alla sostenibilità e all’innovazione nel settore edilizio.

• La mattina incontrerà gli studenti dell’Istituto Professionale Luigi Santarella, con cui discuterà delle nuove frontiere dell’edilizia sostenibile e delle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale nel settore delle costruzioni.

• Il pomeriggio, ci sarà un incontro per presentare il Progetto Casa Green e annunciare una nuova apertura in Puglia. Un momento strategico per il territorio, che vedrà la partecipazione dei partner di Casa Green Evolution e un dibattito sul tema: “Abitare il Domani: smart, green, connesso”. L’evento metterà in luce l’importanza dell’innovazione e dell’AI nell’edilizia sostenibile, settore in cui Marco Astrologo crede profondamente, sia come imprenditore che come Presidente di Confimi Industria per l’Ambiente e la Sostenibilità.

RELATORI DEL DIBATTITO:

• Marco Astrologo – Presidente Sezione Ambiente e Sostenibilità di Confimi

Industria Bari-Bat-Foggia

• Massimiliano Malfatti – Direttore Commerciale e Marketing Casa Green

Evolution

• Giuseppe Cianciolo – CEO Cianciolo Group/Minimal & Co

• Raffaele D’Anania – CEO RD Distribuzione

• Antonio Passatelli CEO NESEA

• Giorgia Vaccari – PubliOne

• Enzo Tucci – Dott. Commercialista esperto in sostenibilità

Un panel di esperti che offrirà un confronto di alto livello sulle prospettive future

dell’edilizia, con un focus sulla sostenibilità, la digitalizzazione e l’uso

dell’intelligenza artificiale.