Sudestival, masterclass e incontri con gli autori a Monopoli

La 25esima edizione del Sudestival, il festival lungo un inverno della città di Monopoli, prosegue con nuove proiezioni, masterclass e incontri con gli autori. Organizzato dall’Associazione Culturale Sguardi e diretto da Michele Suma, il festival rappresenta un punto di riferimento per il cinema italiano di qualità in Puglia e afferisce all’Apulia Cinefestival Network, all’AFIC e alla Rete dei Festival dell’Adriatico. Giovedì 20 febbraio, alle ore 19:30 al Cinema Red Carpet di Monopoli, verrà proiettato in anteprima rispetto all’uscita nelle sale il documentario “Come se non ci fosse un domani” di Riccardo Cremona e Matteo Keffer. Il film racconta le vicende del Movimento Ultima Generazione, un gruppo di giovani attivisti climatici che compie azioni di disobbedienza civile nonviolenta per ottenere misure di contrasto al collasso ecoclimatico. Saranno presenti in sala i registi Riccardo Cremona e Matteo Keffer per un talk conclusivo.

Venerdì 21 febbraio, alle ore 9:00, il Teatro Radar ospiterà una proiezione riservata agli studenti CIPS (https://cinemaperlascuola.istruzione.it) del film “La bicicletta di Bartali” (2024, 80′) di Enrico Paolantonio, un lungometraggio ambientato in Medio Oriente che segue due giovani ragazzi appartenenti a comunità rivali, uniti dal loro comune amore per il ciclismo. Il tema del film è intessuto attorno all’eccezionale attività di Bartali per le vittime dell’Olocausto durante la seconda guerra mondiale, quando l’atleta salvò molte vite di ebrei durante l’occupazione nazista in Italia nascondendo i loro documenti nella sua bicicletta. La storia inizia sessant’anni dopo, quando la bicicletta di Bartali diventa lo strumento e il simbolo della vittoria di David, un ragazzo ebreo intelligente e sensibile.

Sempre il 21 febbraio, alle ore 18:00 e alle ore 21:00, il Teatro Radar accoglierà la doppia proiezione del film L’albero (2024, 92’) di Sara Petraglia, un dramma che racconta la storia di Bianca, 23 anni, andata via di casa. Dovrebbe fare l’università, ma non ci va mai. Ha poche, precise ossessioni: il tempo che passa, la cocaina, e Angelica. Da quando vivono insieme, tutto corre più veloce, precipita. Anche la loro amicizia, che inciampa nella dipendenza e si confonde con l’amore. Bianca ha un quaderno, ci scrive sopra appunti per i suoi libri, ma vorrebbe scriverci tutto: che la giovinezza è dolorosa e sta già finendo. Che l’amicizia spezza il cuore. Che perdiamo tutto continuamente, e però alla fine, forse – tra le strade notturne di Roma, i ragazzi di Napoli, e l’albero che si intravede muto dalla finestra di casa – nessuna cosa andrà perduta. La regista sarà presente in sala per il talk conclusivo.

Sabato 22 febbraio, alle ore 9:00, sempre al Teatro Radar, si terrà una masterclass riservata agli studenti CIPS dal titolo “Dalla pagina allo schermo: Proiezione guidata di ‘Familia’ di Francesco Costabile”. La masterclass offrirà un approfondimento sulla sceneggiatura e l’adattamento cinematografico, analizzando il percorso creativo che porta dalla scrittura alla realizzazione del film. Saranno presenti in sala il regista Francesco Costabile e il co-sceneggiatore Adriano Chiarelli per un talk dedicato. Infine, sabato 22 febbraio, alle ore 17:00, presso la Biblioteca Rendella di Monopoli, nell’ambito del ciclo “Imprescindibili”, verrà proiettato il film “Un bugiardo in paradiso” (1998, 100′) di Enrico Oldoini, un film amaro ambientato in una periferia romana, dove vivono il vecchio Gino e Tino, suo figlioccio adottivo e aiutante tuttofare. Un giorno i due ricevono una telefonata per ripulire la cantina di una sontuosa villa. Mentre lavorano, ascoltano Mino, proprietario della villa, che confida ad una giornalista di aver avuto tutto dalla vita, tranne un sogno che ancora gli rimane, quello di ritrovare il padre, scappato in Australia quando lui era bambino. A Tino viene allora l’idea di spingere Gino a proporsi come padre finalmente tornato e desideroso di farsi perdonare. Il Sudestival continua a rappresentare una vetrina privilegiata per il cinema italiano contemporaneo, offrendo al pubblico e agli studenti un’opportunità unica di incontro con i protagonisti della settima arte.