A Molfetta sul palco Rosario Lisma in una tragicomica storia

“Il mio eroe è come un fiore delicato e luminoso in una discarica comica di individualismo sfrenato”: presenta così Rosario Lisma il protagonista di Giusto, spettacolo in programma domenica 23 febbraio alle ore 19 alla Cittadella degli artisti di Molfetta. Per la Stagione Attraversamenti, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari, sul palcoscenico del laboratorio urbano Lisma si fa narratore della storia di un impiegato intelligente, mite e fin troppo educato in un mondo grottesco di spietato cinismo. I suoi colleghi d’ufficio, all’lnps di Milano, sono un microcosmo di ridicole creature animali, in cui lui, nato su uno scoglio in mezzo al mare, si sente straniero e solo. Abita in un appartamento in condivisione con una che non c’è mai e con Salvatore, un calabrone enorme che passa il tempo dipingendo finestre sulle pareti. Per poi provare a passarci attraverso. Con un solo grande e impossibile sogno: baciare Sofia Gigliola, detta la Balena, la figlia bella e grassa del suo potentissimo capo. Ci riuscirà?

Una tragicomica storia surreale, buffa e dolente, che fa riflettere mentre si ride, accompagnando la narrazione con i personaggi che popolano il mondo surreale del protagonista, evocati attraverso le illustrazioni suggestive di Gregorio Giannetta, artista ironico e poetico, noto per le sue creature fiabesche. La Stagione teatrale ‘Attraversamenti’, a cura di Teresa Ludovico, è organizzata dal TRIC Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Molfetta.