“Phenomena Japan”, anche la Puglia vola a Tokyo

Sono due le aziende pugliesi del settore moda che prenderanno parte al salone focalizzato sull’internazionalizzazione delle imprese italiane guidate da donne

Anche il genio creativo pugliese sarà tra i protagonisti di Phenomena Japan, evento focalizzato sull’internazionalizzazione delle aziende italiane fondate e/o guidate da donne, ideato e organizzato dall’Associazione IFTA, con Camera di commercio Chieti Pescara, Agenzia di sviluppo e Regione Abruzzo, in programma giovedì 6 e venerdì 7 marzo a Tokyo. Si tratta di due aziende del settore moda, Nanaleo Clotherapy per l’abbigliamento e Sadr Botein per la sezione Jewelry. Accomunate da scelte stilistiche ecosostenibili, le due realtà imprenditoriali pugliesi prenderanno parte al salone dell’imprenditoria femminile che, dopo quattro edizioni a Pescara e una, l’anno scorso, a Tokyo, torna nel paese del Sol Levante, grazie al supporto della Camera di commercio italiana in Giappone di Assocamerestero.

Nanaleo Clotherapy sigla collezioni di moda etica e sostenibile create da Ivana Pantaleo. I capi del marchio pugliese si distinguono per i tessuti naturali e biologici, tinti con coloranti ecologici e vegetali, realizzati a mano secondo la tradizione. La news FW 25 è una linea di accessori menswear realizzati con materie prime organiche certificate: cravatte, papillon e pochette lavorati a maglia.

Sadr Botein è un brand di luxury Jewels che reinterpreta il concetto di lusso in chiave innovativa. Così come illustra l’amministratore della società, Vera Carofiglio le creazioni coniugano estetica ed ecosostenibilità, utilizzando materiali raffinati come cristalli acrilici bicolati, specchiati e metallici, spesso stratificati e abbinati a semilavorati e cristalli di qualità superiore. L’ispirazione principale è l’Art Déco, evidente nelle geometrie essenziali, nelle forme sobrie e nell’ armoniosa contrapposizione cromatica.

Sede scelta per gli incontri d’affari tra le ventisei imprenditrici selezionate provenienti da Puglia, Abruzzo, Campania, Umbria, Liguria, Lombardia, Molise e i maggiori gruppi retail locali una prestigiosa location di Omotesandō, cuore pulsante del fashion business che ospita boutique di alta moda e negozi di lusso nel quartiere Shibuya. Nella sala Le Collezioni ubicata In uno dei palazzi progettati dall’archistar Tadao Ando ci saranno, per le intere due giornate in calendario, gli incontri B2B, mentre per la serata di gala che farà da cornice all’assegnazione dei Premi Phenomena Japan 2025, gli organizzatori hanno scelto la suggestiva Tokyo Tower che domina il quartiere Minato. I premi, sei in tutto, verranno assegnati a quattro aziende (abbigliamento, accessori, gioielli e design) votate, in loco, dagli operatori giapponesi coinvolti nei B2B e altri due, a personalità femminili giapponesi, ancora top secret.