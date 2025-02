Masini torna in tour: il 25 novembre in concerto a Bari

Il 2025 rappresenta per MARCO MASINI un anno di anniversari importanti, primo tra tutti l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa, e per celebrare questa ricorrenza l’amato cantautore da luglio a dicembre condividerà con il pubblico il suo repertorio – che emoziona e ha fatto emozionare intere generazioni – nel tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”.

Alle tre date evento nei grandi spazi dei palasport – il 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di ROMA, il 24 ottobre 2025 all’Unipol Forum di MILANO e il 25 ottobre 2025 al Nelson Mandela Forum di FIRENZE – si aggiungono nuove date in tutta Italia.

Nel 1990 con “Disperato”, brano scritto da Marco insieme a Giancarlo Bigazzi e Beppe Dati, vince la 40ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione Novità e il Premio della Critica Mia Martini, sempre nella sezione dedicata agli esordienti. Il singolo ottiene un ottimo riscontro di pubblico e gli segue la pubblicazione dell’album di debutto “Marco Masini” che vende oltre 800.000 copie e include, oltre a “Disperato”, l’altro grande successo “Ci vorrebbe il mare”, romantica poesia in musica con cui calca il palco del Festivalbar ’90 e che dà il nome a questo tour.

Inoltre, il 2025 coincide con il 30° anniversario dal quarto album in studio, “Il Cielo della Vergine”, che contiene “Bella Stronza”, canzone scritta da Masini con Bigazzi che nel 2019 diventa il primo singolo dell’artista a essere certificato disco d’oro dalla FIMI GfK per le vendite conteggiate a partire dal 2010.

In questi 35 anni sono stati tanti i brani il cui successo è andato di pari passo con il rafforzarsi del legame instaurato da Marco con i suoi fan, pezzi indimenticabili come “Perché lo fai” (3° posto al Festival di Sanremo nel 1991), “Cenerentola Innamorata”, “Vaffanculo”, “T’innamorerai”, “L’uomo volante” (1° posto al Festival di Sanremo nel 2004) e tanti altri.

Oltre ai brani che sono diventati classici della musica italiana, il cantautore e cantastorie porterà per la prima volta sul palcoscenico anche alcuni brani estratti dall’ultimo progetto discografico “10 Amori” (Momy Records, Concerto / BMG), prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e disponibile in vinile, cd e sulle piattaforme digitali (https://MarcoMasini.lnk.to/10AmoriPR)

«Dicono che il tempo è imprendibile, perché il passato non è più e il futuro non è ancora. Ma ogni concerto è un infinito presente, in cui la musica di ieri vive, e la musica di domani prende forma – afferma Marco Masini – Non vedo l’ora di tornare a provare insieme a voi quella sensazione speciale. In ogni teatro, in ogni palazzetto, in quegli occhi e in quelle voci che si ritroveranno, faremo di nuovo la magia: il passato che ritorna, il futuro da immaginare, il presente da vivere intensamente».

I biglietti per le nuove date del tour sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Queste le date del tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”, prodotte e organizzate da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music:

5 luglio – PIACENZA, PALAZZO FARNESE – NUOVA DATA

7 luglio – UDINE, CASTELLO DI UDINE – NUOVA DATA

18 luglio – BARD (AO), FORTE DI BARD – NUOVA DATA

19 luglio – CERVERE (CN), ANFITEATRO DELL’ANIMA – NUOVA DATA

24 luglio – PORTO RECANATI (MC), ARENA B. GIGLI – NUOVA DATA

27 luglio – BARLETTA (BT), FOSSATO DEL CASTELLO – NUOVA DATA

6 agosto – MARINA DI PIETRASANTA (LU), TEATRO LA VERSILIANA – NUOVA DATA

6 settembre – VERONA, TEATRO ROMANO FESTIVAL FLOW – NUOVA DATA

18 ottobre 2025 – ROMA, PALAZZO DELLO SPORT

24 ottobre 2025 – MILANO, UNIPOL FORUM

25 ottobre 2025 – FIRENZE, NELSON MANDELA FORUM

31 ottobre – TORINO, TEATRO COLOSSEO – NUOVA DATA

3 novembre – BOLOGNA, TEATRO EUROPAUDITORIUM – NUOVA DATA

7 novembre – PADOVA, GRAN TEATRO GEOX– NUOVA DATA

8 novembre – BRESCIA, TEATRO CLERICI – NUOVA DATA

13 novembre – VARESE, TEATRO DI VARESE – NUOVA DATA

20 novembre – MONTECATINI (PT), TEATRO VERDI – NUOVA DATA

25 novembre – BARI, TEATRO TEAM – NUOVA DATA

27 novembre – CATANIA, TEATRO METROPOLITAN – NUOVA DATA

30 novembre – PALERMO, TEATRO POLITEAMA GARIBALDI – NUOVA DATA

2 dicembre – NAPOLI, TEATRO AUGUSTEO – NUOVA DATA