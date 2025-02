Tassi usurari fino al 110%, arrestato 70enne nel Barese

Nei giorni scorsi, il Tribunale di Trani su richiesta della Procura di Trani ha adottato un’ordinanza che disponeva gli arresti domiciliari nei confronti di un ottico, 70enne gravemente indiziato di usura, estorsione, rapina e lesioni personali, ordinanza eseguita dai Carabinieri.

L’operazione giunge all’esito di un’articolata attività d’indagine condotta dalla locale Procura della Repubblica e delegata alla Tenenza dei Carabinieri di Bisceglie, a seguito della denuncia presentata da una delle vittime.

Nel corso dell’attività investigativa, si è appurato che l’uomo pochi giorni dopo aver elargito somme di danaro a più persone che versavano in stato di bisogno, pretendeva la restituzione della somma con l’aggiunta di tassi usurari anche del 110%.

All’impossibilità della restituzione di denaro delle persone offese, seguivano atti ritorsivi come aggressioni fisiche o appropriazioni di autovetture.

Particolarmente rilevante è stata la collaborazione da parte delle vittime, grazie alle quali i militari sono riusciti a raccogliere elementi indiziari fondamentali per il proseguo delle indagini.

L’indagato è attualmente ristretto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il risultato conseguito rappresenta l’esito della costante presenza sul territorio da parte dei militari dell’Arma e della continua collaborazione con i cittadini, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trani.