Rapinò prostituta dopo violenza, arrestato 34enne a Bari

Un uomo di 34 anni è stato arrestato oggi a Bari per scontare una condanna definitiva a cinque anni e quattro mesi di reclusione. L’uomo era stato riconosciuto colpevole di rapina e violenza sessuale ai danni di una prostituta. Secondo le ricostruzioni, il 34enne avrebbe agito insieme ad altri due complici, tra cui un minorenne, sottraendo alla vittima la somma di 1.670 euro in contanti dopo averla costretta a subire rapporti sessuali. L’ordine di carcerazione è stato eseguito dalla polizia su disposizione della Procura generale di Bari. In seguito al suo arresto, nei confronti dell’uomo era stato anche emesso un avviso orale dal questore del capoluogo pugliese.