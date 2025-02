Tentata estorsione al vicepresidente della Provincia Bat, arrestata

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani ha adottato, su richiesta della Procura di Trani, una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una giovane donna originaria di Spinazzola gravemente indiziata di tentata estorsione nei confronti dell’Avvocato Pasquale DI NOIA, Vice Presidente della Provincia BAT nonché Consigliere del Comune di Spinazzola. Nella mattinata di martedì 25 febbraio u.s., l’ordinanza è stata eseguita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trani.

Tale misura scaturisce da un’approfondita indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trani – sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Trani – avviata a seguito dell’attentato incendiario perpetrato il 29 dicembre 2024, a Spinazzola, proprio ai danni dell’Avv. DI NOIA, che ha consentito di raccogliere indizi sulla giovane donna, che è indagata del fatto in concorso con il compagno, un 40enne, pregiudicato di Cerignola (FG), ma anche ulteriori elementi che, per la loro gravità, hanno fondato l’emissione della misura cautelare. Appreso del suo coinvolgimento nella vicenda, infatti, la donna avrebbe preteso dal professionista la somma di mille euro quale primo ristoro per le spese legali che avrebbe dovuto affrontare per difendersi da tale accusa, accompagnando la richiesta con frasi gravemente minacciose e intimidatorie.

Il Procuratore della Repubblica, nell’evidenziare l’accuratezza e la rapidità delle indagini svolte oltre che la professionalità dei militari, ha rimarcato che indispensabili si sono rivelate le intercettazioni telefoniche, segnalando che gli elementi fondamentali per l’accertamento del fatto sono stati acquisiti dopo oltre 45 giorni dalla commissione del reato.

L’arrestata è stata condotta presso la Casa Circondariale di Trani a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.