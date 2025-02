Bari, è caro prezzi affitti: monolocali anche oltre 800 euro

Sempre più difficile trovare casa a Bari: lievitano infatti i costi per gli affitti e per le vendite. Tanti i cittadini che, in assenza di sistemazioni, sono costretti a cercare altrove, molte volte fuori città dove i prezzi risultano leggermente più contenuti. Non sempre però, è il caso ad esempio di Palese, nel Municipio 5 che, seppur collocato in periferia rispetto al centro cittadino, mostra segni di rialzo per quanto riguarda gli affitti. Alcuni cittadini segnalano infatti la presenza di monolocali in affitto anche a più di 800 euro al mese.

“Un salasso anche per chi è referenziato e lavora – ha spiegato una cittadina alla ricerca di una sistemazione per due persone – purtroppo non si riesce a trovare nulla. I costi sono esagerati anche in periferia. O le case sono messe male e magari ti ritrovi a pagare poco, ma a vivere malissimo, anche senza servizi utili, oppure costano tanto e magari intorno non hanno nulla. Per una coppia di lavoratori, circa 400 euro a testa, a cui vanno aggiunti i costi per sopravvivere tra cui le utenze, ma anche la spesa, sono troppi. Senza considerare che a Palese i servizi sono davvero pessimi e la situazione è invivibile. Non cambia molto in altre zone. Abbiamo cercato ovunque, l’unica soluzione è andare fuori città. C’è ancora speranza in luoghi come Bitritto, forse, ma temo non durerà molto e in ogni caso non è la stessa cosa di vivere a Bari città”, ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri, tra questi molte famiglie alla ricerca di una sistemazione adeguata e a prezzi “sostenibili”. Denunce in merito erano già state effettuate in passato, l’ultima l’estate scorsa. A pagarne le conseguenze anche gli studenti per i quali risulta difficile trovare anche camere in affitto.

Che i prezzi del mercato immobiliare a Bari siano in crescita non è una novità. Nel 2025, secondo uno studio condotto dal Centro di Formazione e ricerca sui consumi in collaborazione con Assoutenti, risultano infatti in rialzo i prezzi tanto che, per acquistare una casa in Italia si spende in media il 16% in più rispetto al 2019. A Bari, nello specifico, i prezzi sono passati da 1.871 euro (2019) a 2.186 nel 2025. L’aumento è del 16,8%, fattore che si riflette inevitabilmente anche sul mercato relativo agli affitti. “Il fatto che il mercato sia in crescita – ha spiegato un cittadino alla ricerca di una sistemazione in affitto – è una buona notizia per la città. Però non deve pesare sulla pelle dei cittadini. Vanno considerati tanti fattori e ci vorrebbero più controlli perché alcuni prezzi sono esagerati se si considera il luogo in cui le case sono collocate e i servizi, spesso carenti”, ha concluso.

