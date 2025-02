Bari, fermati con una pistola pronta a sparare: due arresti

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bari hanno tratto in arresto in flagranza per detenzione illegale e porto di arma da sparo da guerra e di munizionamento e ricettazione in concorso due italiani: S.N., quarantaseienne, con precedenti di polizia e L.D., quarantenne, incensurato.

Gli operanti, nel primo pomeriggio di sabato 22 febbraio, mentre transitavano in via F. Zippitelli di Bari, decidevano di sottoporre a controllo stradale un furgone, con a bordo i due uomini. All’esito delle perquisizioni personali e veicolare, veniva rinvenuta, nel vano centrale portaoggetti, una pistola semiautomatica marca “Beretta” cal. 9×19, con il caricatore inserito contenente 11 cartucce, più un ulteriore colpo in canna, stessa tipologia di arma in dotazione alle Forze di Polizia. I successivi approfondimenti hanno permesso infatti di accertare come la stessa fosse stata rubata, nel settembre 2020 in provincia di Lecce, presso l’abitazione di un appartenente alle Forze di Polizia in servizio in quella provincia.

Il quadro indiziario raccolto dai Carabinieri a loro carico è stato condiviso dalla Procura della Repubblica di Bari che ha avanzato richiesta di emissione di misura cautelare della custodia in carcere. Il G.I.P. del Tribunale di Bari ha convalidato l’arresto e, accogliendo la richiesta, ha disposto la sottoposizione dei due arrestati alla citata misura cautelare.

Gli indagati sono stati associati presso la Casa Circondariale di Bari.