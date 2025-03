Bari, chiude la Fiera del turismo, boom di visitatori

Una fiera che è stata occasione di dibattito sulle sfide che attendono il settore turistico. Tre giorni che hanno messo a confronto operatori del settore e rappresentanti delle Istituzioni che hanno discusso di innovazione e sostenibilità turistiche. La Btm, che si è chiusa ieri a Bari, ha registrato un bilancio positivo. Secondo quanto riferiscono gli organizzatori, i visitatori sono stati quasi 50mila “in leggero aumento rispetto al 2024”. “La grande partecipazione e l’alta qualità degli operatori presenti – commenta Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante – hanno ribadito l’importanza della manifestazione”. “Btm è per il nostro investimento nei contenuti – aggiunge Nevio D’Arpa, ceo e founder di Btm -. Costruiamo un dibattito di qualità che aiuta gli operatori a comprendere e anticipare i cambiamenti del settore. I numeri ci vedono in una leggera ma costante crescita, segno che il format funziona e che Btm continua a rappresentare un punto di riferimento per il turismo del Sud Italia”.

Il tema dell’edizione 2025 è stato ‘Il viaggio nel viaggio’, metafora di come l’esperienza della conoscenza di luoghi nuovi possa essere vissuta scrutando storie, paesaggi ma anche provando emozioni. “La proficua sinergia tra gli operatori del turismo realizzata a BTM, in collaborazione con il Buy Puglia Meet & Connect a cura di Pugliapromozione – continua Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione – rappresenta una solida base per la crescita qualitativa del turismo in Puglia. E per questo motivo la collaborazione tra pubblico e privato resta essenziale”. “I progressi fatti da BTM negli anni – conclude l’assessore al Turismo di Regione Puglia, Gianfranco Lopane – sono sotto gli occhi di tutti: già oggi è uno dei più importanti eventi fieristici del turismo e ci auguriamo che questa crescita prosegua in futuro per il bene del turismo e della Puglia”.