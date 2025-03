Bari, studenti riprogettano e abbelliscono muri e giardini della città

La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, ha approvato lo schema di protocollo tra il Comune di Bari, Formedil Bari, Formedil Nazionale, Senaf, l’istituto ITT Panetti-Pitagora, l’ITT Euclide Caracciolo e il Liceo Artistico De Nittis Pacali avente ad oggetto il progetto “Design my space – La città che ci piace”.

Il protocollo ha lo scopo di definire il ruolo di ciascun soggetto partecipante al progetto “Design My Space – La città che ci piace” che prevede la progettazione, la realizzazione in autocostruzione, la fornitura e la posa in opera di elementi di arredo e decoro urbano, coordinati dalla Formedil Bari, da collocare in spazi pubblici individuati dal Comune di Bari.

Per quanto riguarda la progettazione degli arredi, di seguito le aree interessate:

area Bosco Covid, nei pressi del Palaflorio, in ordine alla quale vi è l’esigenza di realizzare arredi di facile gestione e manutenzione quali sedute, con e senza spalliera, tavoli da pic-nic, cestini porta rifiuti, rastrelliere;

area nei pressi dell’Università di Economia e Commercio in Bari, in via Camillo Rosalba, per la quale vi è l’esigenza di ridisegnare l’area inserendo un percorso ciclopedonale che si riconnetta a quello esistente e di realizzare degli arredi di facile gestione e manutenzione quali sedute, con e senza spalliera, tavoli da pic-nic, cestini porta rifiuti, rastrelliere;

area di via Buozzi, per la quale vi è l’esigenza di ridisegnare l’area inserendo un percorso ciclopedonale che si riconnetta a quello esistente e realizzare degli arredi di facile gestione e manutenzione quali sedute, con e senza spalliera, tavoli da pic-nic, cestini porta rifiuti, rastrelliere.

Per quanto riguarda la realizzazione di opere murali, di seguito i muri individuati:

muro di via Oberdan, sul quale è prevista la realizzazione di murales che abbiano un tema a scelta dei ragazzi coerente con il contesto urbano nel quale verrà a realizzarsi;

muro di vico Capurso sul quale è prevista la realizzazione di murales che abbia un tema a scelta dei ragazzi coerente con il contesto urbano nel quale verrà a realizzarsi.

La realizzazione, l’installazione e il finanziamento dei manufatti saranno a cura degli enti partner senza alcun costo a carico del Comune di Bari, promotore dell’iniziativa.

La progettazione esecutiva sarà realizzata nel rispetto dei CAM e i prototipi saranno altresì realizzati in conformità alle linee guida Ediltrophy.

I prototipi saranno valutati e selezionati da una giuria appositamente costituita dai rappresentanti delle parti del protocollo, conseguentemente, i progetti ritenuti più idonei dal Comune di Bari, Formedil Bari e Formedil nazionale saranno candidati al premio Finale Nazionale EdilTrophy25.

Gli studenti, d’intesa con i rispettivi dirigenti scolastici, saranno coordinati e seguiti dal Formedil – Bari nella realizzazione dei prototipi premiati mentre l’attività di progettazione e realizzazione dei manufatti sarà eseguita dai ragazzi nell’ambito dell’attività scolastica e sotto la responsabilità dell’istituto scolastico anche ai fini delle relative coperture assicurative.

Formedil assicurerà a sua volta un’attività di coordinamento e “tutoraggio” in raccordo con l’istituto scolastico e Senaf si occuperà della fornitura del materiale e della posa in opera. I ragazzi saranno assistiti, nella realizzazione e posa in opera, anche dalle imprese di ANCE che, per l’occasione, si renderanno disponibili anche per ogni adempimento burocratico, con la supervisione di Formedil-Bari. Infine, il Comune di Bari si impegna a prendere in carico dal Formedil i manufatti ritenuti idonei e a consentire la loro installazione, previo parere tecnico della ripartizione IVOP e del referente a tale scopo incaricato.

“Questo protocollo rappresenta per noi un’alleanza strategica per il territorio – spiega l’assessore Scaramuzzi – perché pone le basi per il coinvolgimento della cittadinanza e delle realtà del territorio nella realizzazione di una vero e proprio piano di “Cura del territorio” che vogliamo mettere in atto. L’obiettivo è quello di rendere più belle e funzionali alcune zone della città ma anche rendere protagoniste le giovani competenze del nostro territorio, che potranno cimentarsi con la praticità degli interventi richiesti e la funzionalità dei progetti realizzati. Voglio ringraziare l’associazione Formedil, nella sua articolazione locale e nazionale, per il sostegno e la collaborazione che presterà nei prossimi mesi. La presenza di soggetti attenti e disponibili a compartecipare alla cura della città è la forza della nostra comunità, in termini di competenze e di energie da valorizzare. Ringrazio anche tutti gli istituti scolastici che hanno aderito a questa iniziativa, i docenti e tutto il personale che seguirà i ragazzi in questo percorso, Affinché la città sia percepita come patrimonio collettivo, è importante che tutti partecipino alla sua realizzazione. Credo sia ancora più importante che questo progetto tragga la sua forza dalla creatività e dall’operosità delle nostre ragazze e ragazzi, che potranno sentirsi parte attiva nella rigenerazione di pezzi importanti dello spazio pubblico che loro stessi vivono”.

“Desidero esprimere grande soddisfazione da parte del Formedil per la possibilità che abbiamo, attraverso questa nuova e stimolante collaborazione, di contribuire a rendere più bella la città di Bari – commenta il presidente di Formedil Bari Salvatore Matarrese -.I n un momento in cui le imprese e le professioni hanno difficoltà ad entrare in contatto con le giovani competenze, accordi di questo tipo ci permettono di avvicinare i mondi della formazione e provare a interagire con le ragazze e i ragazzi per far comprendere loro il valore professionale e sociale dei mestieri che proveremo a insegnare loro durante questo percorso. Ringrazio l’assessore Scaramuzzi per la disponibilità offertaci e l’amministrazione comunale, con cui continuiamo con piacere a collaborare per migliorare i luoghi della città”.