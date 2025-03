A Bari manifestazione per l’Ucraina: “Confidiamo in un’Europa unita”

Il 2 marzo 2025, a seguito dell’incontro tra il presidente dell’Ucraina Zelensky e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in tutta Italia le piazze si sono riempite del giallo e del blu delle bandiere dell’Unione Europea e dell’Ucraina. Anche a Bari l’associazione Uniti per l’Ucraina e i cittadini baresi sono scesi in piazza per manifestare il proprio sostegno a tutto il popolo ucraino.

Gli organizzatori a margine della manifestazione hanno dichiarato: “Come sostenitori dell’Ucraina e dei valori europei confidiamo in una Europa ancora più unita e in uno scenario in cui gli Stati Uniti d’America rivestano un ruolo centrare ed esente da prevaricazioni verso il vecchio continente e gli Stati sovrani. Tutto questo affinché in Ucraina ci sia una pace giusta e duratura nel tempo.”