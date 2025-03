Nuovi servizi per i disabili a Bari, il progetto Pid

Presentato, alla presenza dell’assessora alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella e dei componenti della 5^ commissione consiliare (Rigenerazione urbana e sociale, Prossimità e Transizione digitale Giustizia e al Benessere sociale) PID – Prevenzione Inclusione Disabilità, il progetto promosso dalla cooperativa sociale Aliante nell’ambito dell’avviso pubblico per il finanziamento di progetti a valere sul Fondo per le Periferie Inclusive – Inclusione del Comune di Bari.

Il progetto, della durata di 18 mesi, si propone di potenziare le competenze comunicative ed espressive delle persone con disabilità, favorendo al contempo la valorizzazione delle periferie urbane. PID coniuga inclusione, benessere, accessibilità e creatività ponendo un’attenzione particolare anche alla prevenzione sanitaria, per migliorare la qualità della vita dei partecipanti e promuovere una cultura della salute e del benessere.

“Il progetto PID – ha evidenziato Elisabetta Vaccarella – si configura come un modello innovativo di intervento per l’inclusione sociale e territoriale delle persone con disabilità attraverso attività diversificate, che guardano tanto al benessere psico-fisico dei partecipanti quanto alla dimensione sanitaria con screening preventivi gratuiti. Per questo siamo fiduciosi possa rappresentare uno strumento ulteriore a nostra disposizione per la cura e l’inclusione sociale: stiamo raccogliendo le adesioni per meglio organizzare le attività progettuali, che si svolgeranno sul territorio dei Municipi I e V in spazi dedicati e allestiti a tal fine con l’idea di continuare a rafforzare la nostra capacità di erogare servizi di cura qualificati anche nelle aree periferiche della città. Ringrazio gli operatori della cooperativa Aliante che hanno co-progettato le attività al fianco dei nostri uffici”.

Le attività si svolgeranno in diverse sedi della città – via Trevisani 201, via Petrelli 39 e lascito Garofalo: spazi inclusivi pensati per sviluppo delle abilità personali. Qui verranno realizzati percorsi studiati per stimolare i sensi e migliorare la comunicazione, oltre a un’area relax immersiva progettata per il benessere psicofisico dei partecipanti.

Una delle novità più rilevanti del progetto è la creazione di una stanza Snoezelen, un ambiente multisensoriale dotato di luci ottiche, divani relax e dispositivi interattivi per stimolare i sensi attraverso la luce, il suono e il tatto. Questo luogo, studiato per favorire il rilassamento e la regolazione emotiva, rappresenta un importante strumento per migliorare il benessere delle persone con disabilità, offrendo un’esperienza immersiva e personalizzata.

Per favorire l’inclusione attraverso il linguaggio artistico, verranno attivati inoltre laboratori dedicati alla creatività ed espressione teatrale, con l’obiettivo di rafforzare l’autostima e le capacità comunicative dei partecipanti.

Oltre agli aspetti educativi e inclusivi, PID prevede un importante programma di prevenzione sanitaria, con screening e incontri dedicati alla salute. In particolare, verranno organizzate attività per la prevenzione di:

diabete, con controlli della glicemia e sensibilizzazione sugli stili di vita sani;

patologie uditive, con screening audiologici per individuare eventuali difficoltà e promuovere soluzioni adeguate;

salute cardiologica, con monitoraggio della pressione arteriosa, screening cardiovascolari ed elettrocardiogrammi (ECG), realizzati in collaborazione con Cardioline.

Gli utenti interessati al progetto, purché adulti con disabilità, potranno rivolgersi al Segretariato sociale per compilare la modulistica necessaria, che dovrà essere successivamente inviata alla ripartizione Servizi alla persona e all’ente gestore (cooperativa sociale Aliante). In alternativa potranno rivolgersi all’ente gestore, compilare il modulo di iscrizione e successivamente consegnarlo al Segretariato del Municipio di competenza. Laddove l’utente avesse difficoltà a raggiungere il Segretariato sociale, sarà la cooperativa sociale Aliante a curare direttamente l’invio della modulistica alla ripartizione Servizi alla persona.