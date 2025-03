Carnevale di Putignano, oggi l’ultima grande sfilata

Al netto delle variazioni sul programma per l’incertezza meteo, il Carnevale di Putignano è stato più forte della pioggia ed è stata un successo anche la terza giornata principale di questa 631ª edizione, dedicata al tema della “sovversione”: oltre 25 mila spettatori registrati per la giornata n°3 con la sfilata dei 7 carri allegorici, dei 6 gruppi e delle 6 maschere di carattere.

Nutrito il parterre di ospiti istituzionali e non che hanno partecipato alla giornata di ieri: onorevoli e autorità, sindaci del territorio, dirigenti della Regione Puglia, sponsor e artisti, tra cui Maria Grazia Cucinotta e Pif che hanno commentato in diretta il corso mascherato. Presenti anche i docenti del Politecnico di Valencia e una ricca delegazione dal carnevale di Kotor (Montenegro), a suggello della dimensione internazionale della kermesse più lunga d’Europa, protagonista negli scorsi giorni di un workshop con docenti ed esperti sulle similitudini e sulle differenze tra i carnevali di Putignano e di Valencia con le storiche Fallas. Presso il museo civico, Paolo Pecere, docente di Storia della Filosofia presso l’Università Roma Tre, ha tenuto una lectio speciale sul ruolo delle maschere e dei riti come spazio di libertà e critica sociale: da Putignano a Rio de Janeiro, dai baccanali al sufismo con immagini, aneddoti, racconti. Presente anche la direttrice del Museo MARTA di Taranto, il Direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Bari, rappresentanti di Aeroporti di Puglia. Tra le conferme di questa edizione anche lo speciale annullo filatelico nel foyer del Teatro Comunale, realizzato grazie alla collaborazione con Poste Italiane.

Una particolare attenzione è stata riservata al tema dell’accoglienza e dell’inclusività: tra i partecipanti 48 ragazzi di Universo Salute hanno sfilato con i loro accompagnatori; 25 non vedenti hanno vissuto un’esperienza sensoriale durante la sfilata, grazie a cuffie silent e alla narrazione esperta a cura di AbilFesta, 30 studenti della scuola di cinema e fotografia “Spazio Tempo” di Bari hanno documentato l’intera giornata a partire dal momento in cui i carri di cartapesta sono usciti dagli hangar per raggiungere il percorso. Proprio per questa sua capacità di inclusione, il Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Puglia, Antonio Giampietro, ha premiato il Carnevale di Putignano per la sua capacità di costruire progetti che consentono una fruizione immersiva oltre ogni barriera.

Quella del 2025 è anche l’edizione delle produzioni musicali originali, create apposta per il Carnevale di Putignano: sul Palco del Boom la poesia e l’energia travolgente de La Rappresentante di Lista, in dialogo con Tlon e il direttore filosofico della manifestazione Andrea Colamedici, per una conversazione su carnevale, mascheramento, musica; una chicca il coinvolgimento del pubblico per la produzione in diretta, tramite intelligenza artificiale, di un brano ad hoc per il Carnevale di Putignano, non senza immancabili citazioni ai successi della formazione, da “Paradiso” a “Resistere” fino ad “Amare”. Altrettanto visionario il progetto di N.A.I.P., noto ai più grazie a X Factor, presente in maschera sin dalla sfilata dei carri, che ha travolto gli spettatori, mescolando beat elettronici, synth, loop station, chitarra e voce, tra marachelle e folliamusicale e teatrale.

GLI APPUNTAMENTI PER IL GRAN FINALE

Oggi nel martedì grasso, ultimo giorno della festa, alle 17.00 sul Palco del Folle (Porta Nuova) arriverà lo scrittore Nicola Lagioia, già direttore del Salone del Libro di Torino, nella sua conversazione su feste popolari, maschere e tradizioni, introdotta da Andrea Colamedici; alle 18.30 l’ultima parata dei carri allegorici, gruppi e maschere di carattere e in contemporanea il ritorno di “Carnevale N’de Jos’r”, l’animazione musicale e gastronomica nelle vie, piazze e bassi del centro storico. Ospite musicale sul Palco del Boom l’Orchestra della Notte della Taranta (alle 21.30 e 22.45), che si alternerà alla premiazione con i riconoscimenti della giuria tecnica e del voto del pubblico tramite l’app, fissata alle 22.00. Alla stessa ora la partenza del corteo funebre da Piazza Teatro per il rito del Funerale del Carnevale a cura dell’Ass. Amici di Argo.

In chiusura l’esibizione di Jimmy Tastiera alle 22.30 sul Palco del Folle, We World Studios by Ascom al Palco delle Onde e il rito della Campana dei Maccheroni sul Palco del Boom a cura dell’Ass. La Zizzania per salutare la 631ª edizione con l’ultima scorpacciata di pasta al sugo di carne, vino, leccornie e farinella.

Previste anche le iniziative per i più piccoli con “Che cuore grande che hai!”, racconto animato e laboratorio di cartapesta (ore 15.30, Museo civico a cura di Gesi Bianco).

Il Carnevale di Putignano è organizzato dalla Fondazione Carnevale di Putignano. É promosso e sostenuto da Città di Putignano, Regione Puglia e Ministero della Cultura – Direzione Spettacolo.