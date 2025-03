“Divina Colomba”, la finale a Bari tra 30 artigiani del settore

Manca poco alla finale di Divina Colomba 2025, il concorso nazionale dedicato alla colomba artigianale organizzato da Goloasi. Dopo un lungo percorso di selezione, il contest ha individuato i migliori artigiani italiani che si sfideranno per il titolo di Miglior Colomba Artigianale nelle tre categorie previste – tradizionale, cioccolato e salata – l’11 marzo a Bari nell’ambito della IX edizione della Mostra internazionale enoagroalimentare Levante Prof.

In finale si sfideranno 15 finalisti per la categoria Tradizionale, 10 per la categoria Cioccolato e 5 per la categoria Salata, selezionati tra professionisti provenienti da tutta Italia nella prima degustazione avvenuta il 18 e 19 febbraio alla quale hanno partecipato numerosi artigiani del settore, dimostrando ancora una volta il crescente interesse per il mondo dei grandi lievitati pasquali.

A decretare i vincitori della finale di Bari sarà una giuria di esperti composta da Beniamino Bazzoli, Eustachio Sapone, Antonio Daloiso, Domenico Lopatriello, Alessandro Bertuzzi e Paolo Caridi, professionisti di spicco del settore della pasticceria e della panificazione. La giuria, selezionata tra i migliori esperti del settore, valuterà le colombe in base a criteri di gusto, texture, aroma e qualità degli ingredienti, garantendo un giudizio attento e imparziale.

Tutte le colombe in gara devono rispettare i rigorosi requisiti di qualità fissati da Goloasi: l’utilizzo esclusivo di lievito madre vivo, l’impiego di canditi senza anidride solforosa e il rispetto del disciplinare di legge stabilito dal Decreto 22 luglio 2005 sulla produzione e vendita di prodotti dolciari da forno aggiornato il 19 giugno 2017 con modifiche de DM 16 maggio 20117.

Nato nel 2019, Divina Colomba è uno spin-off di Mastro Panettone, il celebre concorso dedicato al lievitato natalizio fondato nel 2017. Entrambe le competizioni sono organizzate da Goloasi, piattaforma specializzata nel settore della pasticceria e della panificazione artigianale, fondata da Massimiliano Dell’Aera.

La premiazione si svolgerà lo stesso 11 marzo al termine delle valutazioni della giuria.

I FINALISTI

Per la categoria Miglior Colomba Artigianale Tradizionale, si contenderanno il titolo:

Camillo Tosi di La Dolce Tuscia di Capranica (Viterbo); Gabriele Turi della Pasticceria Turi di Presicce Acquarica (Lecce); Riccardo Manduca di Solodamanduca di Aprilia (Latina); Michele Pirro di Cafè Noir di San Marco in Lamis (Foggia); Luca Santini della Pasticceria Alberini di Pesaro (Pesaro e Urbino); Giacomo Balestra del Panificio Azzurro Margiù di Piano di Sorrento (Napoli); Luigi Vetrella di Visioni Lievitati per Eccellenza di Macerata Campania (Caserta); Alessandro Casalini di Fratelli Ciardi di Arezzo (Arezzo); Lorenzo Bandini della Pasticceria Pimpina di Montelupo Fiorentino (Firenze); Roberto Moreschi di Roberto Pastry & Bakery di Chiavenna (Sondrio); Raffaele Romano di Gran Caffè Romano di Solofra (Avellino); Damiano Pagani della Pasticceria Pagani di Dello (Brescia); Davide Iacovera de La Spiga Lucana di Genzano di Lucania (Potenza); Matteo Miscioscia di Dolcevia di Mellaredo di Pianiga (Venezia); Antonio Ventieri di Torteria di Antonio Ventieri di Capaccio-Paestum (Salerno).

Nella categoria Miglior Colomba Artigianale al Cioccolato, si sfideranno:

Francesco Flammini del Caffè Sibilla di Visso (Macerata); Roberto Catelli di Caesar Pasticceria di L’Aquila (L’Aquila); Federico Cosmo del Panificio Cosmo di Birone di Giussano (Monza e Brianza); Camillo La Morgia di Crema e Cioccolato di Lanciano (Chieti); Roberto Moreschi di Roberto Pastry & Bakery di Chiavenna (Sondrio); Michele Iazzetta della Pasticceria Francesco Iazzetta di Cardito (Napoli); Antonio Masulli di Caffè Masulli 1927 di Somma Vesuviana (Napoli); Antonio Costagliola di Guantiera Pasticceria di Bacoli (Napoli); Michele Falcone della Pasticceria Falcone di Vieste (Foggia); Alessandro Dicataldo di I Dicataldo di Barletta (Barletta-Andria-Trani).

Infine, per la categoria Miglior Colomba Artigianale Salata, sono in finale: Davide Muro di Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (Torino); Francesco De Pasquale del Panificio Santa Fara di Bari (Bari); Stefano Bianco della Pasticceria Bianco Stefano di Lecce (Lecce); Luigi Avallone della Pasticceria F.lli Avallone di Quarto (Napoli); Simone Bortolus della Pasticceria Dolce Vita di Codroipo (Udine).