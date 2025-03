Le Iene a Bari con Emiliano: le riprese in un bar del centro

In un tavolino all’angolo di un bar del centro, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è stato fermato da Alessandro Sortino delle Iene, la trasmissione di Italia 1. Molti i curiosi e al momento non si hanno certezze sul tema dell’intervista: potrebbe essere ad esempio il caso di Nancy Dell’Olio, avvocata ed ex ambasciatrice della Puglia nel mondo, incarico che ha proseguito di fatto per alcuni mesi nonostante non fosse stato rinnovato il contratto, che ha accusato Emiliano “di averla presa in giro”.