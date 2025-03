Bari, ancora disagi all’ex Manifattura: manca l’acqua

“Una vergogna senza fine”, così in un post social il consigliere del primo municipio, Luca Bratta, denunciano l’ennesimo disagio dei mercatali dell’ex Manifattura: ” Non bastavano i furti quotidiani e l’abbandono totale da parte delle istituzioni: da sabato i mercatali sono addirittura senza acqua! Un luogo dove le condizioni igieniche sono già al limite, dove i problemi strutturali si accumulano da anni, ora si trova anche senza la risorsa più essenziale – denuncia – Gli uffici competenti sanno tutto, ma restano immobili. Chi dovrebbe intervenire si gira dall’altra parte, lasciando lavoratori e cittadini in una situazione indegna. Ogni giorno ricevo segnalazioni di furti, insicurezza e degrado, ma nulla cambia. Nel 2025 è accettabile un simile schifo? È accettabile un’amministrazione che scarica la responsabilità senza muovere un dito? Abbiamo presentato richieste, soluzioni, perfino proposte temporanee per tamponare l’emergenza. Tutto ignorato. Un silenzio assordante che suona come un insulto a chi lavora e vive questa realtà”.