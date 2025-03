Bari, al Museo Civico in mostra Antonio Pasciuti con “Luce interiore”

Il Museo Civico di Bari ospiterà, dal 7 al 29 marzo, la mostra “Luce interiore”, un’esposizione dedicata al lungo e appassionato percorso artistico del pittore Antonio Pasciuti. L’evento offrirà ai visitatori l’opportunità di esplorare il mondo creativo dell’artista, immergendosi nelle sue ricerche, nelle sue visioni e nel racconto di una vita definita dagli organizzatori come “avvolta nel mistero”. Il percorso espositivo intende svelare il modo in cui Pasciuti si è rapportato alla tela, dando forma a un universo di colori e passioni, ispirato al concetto alchemico della trasformazione cromatica.

La sua biografia – spiegano ancora i curatori – offrirà una chiave di lettura inedita delle sue opere, mostrando come il pensiero astratto dell’artista possa tradursi in emozioni tangibili, capaci di regalare all’osservatore un vero e proprio caleidoscopio di sensazioni. L’inaugurazione è prevista per venerdì 8 marzo alle 18:30, con la partecipazione della famiglia Pasciuti e di Rosa Anna Pucciarelli, docente dell’Accademia di Belle Arti di Bari, curatrice della mostra e del volume dedicato all’artista, in uscita per Adda Editore. Durante l’evento, il libro sarà presentato ufficialmente.