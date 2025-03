Crollo palazzina a Bari, operai hanno salvato una famiglia

Gli operai al lavoro nella palazzina di cinque piani di via Edmondo De Amicis crollata ieri a Bari avrebbero avuto avvisaglie del crollo da alcuni scricchiolii. A quel punto, sarebbero riusciti a scappare in tempo e ad avvisare anche una famiglia con un bambino, che dunque si sarebbe messa in salvo a pochi secondi dal crollo del palazzo. La circostanza è emersa dalla visione delle telecamere di sorveglianza della zona. I lavori di adeguamento, dal costo di circa 570mila euro, erano stati affidati all’azienda Dell’Aera costruzioni srl di Casamassima (Bari) ed erano iniziati pochi giorni fa.