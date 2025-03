Incidente all’alba a Putignano, auto si ribalta dopo uno scontro

Incidente questa mattina all’alba a Putignano, in viale Cristoforo Colombo. Secondo una prima ricostruzione una Mercedes classe A era ferma all’ingresso del centro Levante quando una Uaris non si sarebbe accorta del mezzo forse a causa della nebbia. L’impatto è stato così violento che la Mercedes si è capovolta finendo al centro della strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Putignano del turno C per liberare la donna dalla Mercedes, l’auto medica e l’ambulanza del 118 e i Carabinieri. Ne dà notizia Vivilastrada.