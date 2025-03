Bari, crollo palazzina: ci sarebbe amianto tra le macerie

La polvere è ovunque, ha ricoperto auto anche distanti isolati. La scena è quasi apocalittica, oltre ai rumori degli scavi per via delle operazioni di soccorso che si susseguono da ore, c’è silenzio tra le vie. Ma come se questo non bastasse, più incalzano le operazioni, più si fa forte l’allerta per un “nuovo” pericolo: ci sarebbe infatti amianto tra le macerie. Già in mattinata, i presenti sul posto, tra questi i residenti dei palazzi vicini alla zona, sono stati esortati a rientrare nelle proprie case e a chiudere le finestre, mentre i presenti sono stati allontanati o esortati ad indossare le mascherine. Già da ieri i vigili del fuoco, impegnati da ore nelle operazioni di soccorso, avevano esortato chiunque fosse presente sul posto ad indossare i dispositivi di protezione. Ne da notizia anche la Gazzetta del Mezzoggiorno spiegando che “la polvere sprigionata dal crollo contiene sostanze nocive, tra cui proprio l’amianto”.