Bari, incuria e degrado nel Municipio 5: “Panchine tra erba e rifiuti”

Panchine tra erba incolta e rifiuti. Siamo nel Municipio 5, a denunciare quanto accade sono i residenti evidenziando l’assenza di manutenzione del verde pubblico che, in alcune zone “non permette neanche di sedersi sulle panchine”. La situazione è analoga in diverse zone: da Catino a Palese, sino a passare per Torricella lo scenario è lo stesso.

“Quando arrivi a Palese dall’aeroporto – denuncia un cittadino mostrando la foto del luogo, tra rifiuti e verde incolto – la sorpresa è questa: degrado”. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri. “A Catino hanno costruito il parco dedicato a Peppino Impastato ma poi lo hanno lasciato nel nulla – spiega una residente – nessuno viene a fare manutenzione, ne delle opere, ne del verde. L’erba è alta. Si ricordano d’estate, solo se sollecitiamo, ma in realtà la manutenzione dovrebbe essere costante. Tra l’erba ci sono rifiuti”, conclude. Anche nel parchetto di Torricella, limitrofo al residence parco Gentile, la situazione è la stessa. In alcuni casi le panchine sono state quasi divorate dal verde. “Non possiamo neanche sederci dopo una passeggiata – ha raccontato un altro cittadino – mi è capitato lo stesso a Palese, nella zona 167. Non è bello, sembra di vivere nell’abbandono”, conclude.

Foto da Facebook: