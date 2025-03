Bari, pareggio con rimpianti: 1-1 col Sassuolo al ‘Mapei Stadium’

Prima del match, qualsiasi tifoso biancorosso avrebbe firmato per un pareggio del Bari contro la capolista Sassuolo. Ma al triplice fischio del signor Dionisi, per Longo e i suoi ragazzi sono stati tanti i rimpianti. Soprattutto nel primo tempo, i galletti hanno surclassato la formazione di Grosso, trovando la rete del vantaggio e creando diversi pericoli alla porta di Moldovan. Nella ripresa è venuto fuori il Sassuolo, ma la squadra di Longo non ha demeritato. Solo una prodezza di Volpato ha consentito ai neroverdi di strappare il pareggio.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida ai neroverdi, mister Moreno Longo deve rinunciare a Favilli, Lella e Pucino, mentre tornano a disposizione Obaretin e Vicari. Il tecnico piemontese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: in difesa conferma per Simic, mentre in avanti spazio alla coppia Bonfanti – Lasagna.

Nel Sassuolo, il tecnico Fabio Grosso deve rinunciare a Skjellerup a Thorstvedt. L’ex allenatore biancorosso schiera i suoi con il modulo 4-3-3: Berardi, Moro e Lauriente compongono il tridente offensivo.

PRIMO TEMPO: Bari pericoloso al minuto 8 con Dorval che scambia con Obaretin e calcia verso la porta di Moldovan, palla che termina di poco alta. Ancora protagonista il franco-algerino con una conclusione da fuori area parata in due tempi dall’estremo difensore neroverde. Si fa vedere il Sassuolo al minuto 31 con Berardi che calcia direttamente da calcio di punizione, palla a lato. Ma è la squadra di Longo ad essere ancora pericolosa al minuto 34 con Simic che salta più in alto di tutti e costringe Moldovan all’intervento in corner. Il gol del Bari è nell’aria e lo segna Kevina Lasagna al minuto 38 ribadendo in rete una respinta corta della difesa emiliana. Ci prova anche Bonfanti al minuto 44 su assist di tacco di Lasagna, tiro parato. Replica la squadra di Grosso con Moro, ma il suo tiro viene deviato in corner. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 0-1.

SECONDO TEMPO: La ripresa di apre con due cambi per il Sassuolo: fuori Berardi e Ghion dentro Verdi e Volpato. Primo squillo della ripresa affidato a Lauriente che calcia però alto al minuto 52. Doppio cambio per il Bari al minuto 72: fuori Dorval e Bonfanti, dentro Tripaldelli e Novakovich. Padroni di casa vicini al pareggio al minuto 74 con Lovato che colpisce di poco a lato con un colpo di testa su corner battuto da Volpato. Si fa male Maggiore al minuto 75, dentro Coli Saco. Il Sassuolo trova il gol del pareggio al minuto 82 con Volpato che supera Radunovic con tiro al volo in diagonale. La squadra di Grosso va vicina alla rete del sorpasso un minuto dopo con Mulattieri che calcia a botta sicura, ma Radunovic è superlativo. Il Bari resta in 10 al minuto 85 per l’espulsione di Tripaldelli per fallo su Volpato. Ma dopo una revisione al Var, il direttore di gara cambia decisione e opta per il semplice cartellino giallo. Ultimi due cambi per i galletti al minuto 88: fuori Favasuli e Lasagna, dentro Oliveri e Falletti. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Dionisi. Sassuolo Bari edizione 2024/25 è storia. Al ‘Mapei stadium’ termina 1-1.

PAGELLE: Lasagna, ritorno al gol. Maita si prende il centrocampo

Radunovic 6,5, Mantovani 6, Simic 6,5, Obaretin 6,5, Favasuli 6 (88′ Oliveri sv), Maita 7, Benali 6, Maggiore 6 (75′ Coli Saco 5,5), Dorval 6,5 (72′ Tripaldelli 5,5), Lasagna 7 (88′ Falletti sv), Bonfanti 6 (72′ Novakovich 5,5)

Longo 6

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 1

Marcatori: 38′ Lasagna 82′ Volpato

Ammoniti: Benali, Lauriente, Coli Saco, Maita, Volpato

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 3 – 5

Possesso palla: 34,8% 65,2%

Corner: 5 – 4

Spettatori 5.970 (1.174 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI:

SASSUOLO: Moldovan, Doig, Ghion, Berardi, Boloca, Romagna (c), Lovato, Toljan, Moro, Mazzitelli, Lauriente

Panchina: Satalino, Volpato, Mulattieri, Obiang, Pieragnolo, Paz, Bonifazi, Lipani, Iannoni, Pierini, Muharemovic, Verdi

BARI: Radunovic, Mantovani, Simic, Obaretin, Favasuli, Maita (c), Benali, Maggiore, Dorval, Lasagna, Bonfanti

Panchina: Pissardo, Marfella, Oliveri, Novakovich, Bellomo, Tripaldelli, Maiello, Falletti, Pereiro, Vicari, Saco

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Federico Dionisi della sezione dell’ Aquila. Assistenti: Stefano Galimberti della sezione di Seregno e Simone Biffi della sezione di Treviglio. Quarto ufficiale: Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. VAR: Paolo Mazzoleni (Bergamo), coadiuvato dall’ AVAR Niccolò Baroni (Firenze).

Foto Ssc Bari