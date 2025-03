Bari, a Japigia inaugurato uno spazio protetto dedicato alla danza

Stamattina si è inaugurato a Bari, nel quartiere Japigia (in via Natale Loiacono 20), Lu AP – Luogo Aperto: uno spazio protetto, all’interno della città di Bari, dedicato alla danza, alla ricerca e alla produzione. Un laboratorio di sperimentazione dove si attivano processi creativi e dove accogliere gli artisti in un contesto professionale. Uno spazio dove poter pensare, ricercare, creare e condividere.

Lo spazio gestito dall’Associazione Ri.E.S.Co. e sede delle attività del Network Internazionale Danza Puglia è stato inaugurato oggi alla presenza dell’Assessore ai Controlli, alla Legalità, alla Trasparenza e all’Antimafia sociale del Comune di Bari Nicola Grasso e della Consigliera Comunale e Presidente Commissione “Pari Oppurtunità” Angela Perna, entrambi intervenuti in occasione delle attività che il Network Internazionale Danza Puglia dedica alla comunità di giovanissimi danzatori e spettatori che aderiscono al progetto.

L’Assessore e la Consigliera apprezzando il lavoro dell’Associazione Ri.E.S.Co. che da anni, con il progetto Network Internazionale Danza Puglia forma e sensibilizza un ampio pubblico all’arte coreutica e condividendo motivazioni, strategie e intenti del progetto, si aprono alla possibilità di una progettualità condivisa da strutturare in futuro.

Per l’inaugurazione di Lu AP – Luogo Aperto sono intervenuti il Direttore Artistico Ezio Schiavulli con lo staff dell’Associazione Ri.E.S.Co., il direttore del Centro Commerciale La Mongolfiera Bari – Japigia Nicola Caggiano, la Direttrice Responsabile della Rivista Danza & Danza Maria Luisa Buzzi, i docenti ospiti delle attività: Mariantonia Capriglione e Laura Capra, i coreografi e danzatori Martin Harriague e Emilie Leriche protagonisti dello spettacolo Crocodile in scena stasera al Teatro Traetta di Bitonto per la rassegna di danza contemporanea L’Arte dello Spettatore diretta da Ezio Schiavulli per il Network Internazionale Danza Puglia e realizzata con il sostegno di Comune di Bitonto e Puglia Culture.

Il Network Internazionale Danza Puglia ideato e diretto dal danzatore e coreografo Ezio Schiavulli sostiene i giovani danzatori, è curato dall’Associazione Ri.E.S.CO. e vanta il riconoscimento del Ministero della Cultura nella sezione Danza per la Promozione e il Ricambio Generazionale, della Regione Puglia, del Comune di Bari, del Ministero dei Beni Culturali francese, dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura a Strasburgo per i diversi progetti di scambi culturali e si arricchisce del sostegno di Comune di Bitonto e Puglia Culture e del partenariato con il Liceo Artistico e Coreutico De Nittis – Pascali di Bari.