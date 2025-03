Bari, ancora strisce gialle: “Continuano a togliere posti auto”

“Venerdì mattina, in via Tenente Casale, nel rione Libertà, l’ennesimo scempio: altri posti auto eliminati per far spazio ai parcheggi riservati alla polizia edilizia e agli stalli per ciclomotori”. Questa la denuncia di Luca Bratta, consigliere municipale. “Dopo anni di passi carrabili concessi senza criterio, adesso anche questa decisione che penalizza chi vive e lavora qui ogni giorno. Questa amministrazione sta distruggendo la vivibilità della città – denuncia ancora Bratta – non resteremo a guardare e ci attiveremo con una raccolta firme per chiedere il ripristino dei parcheggi e una gestione più equa degli spazi pubblici. I residenti meritano rispetto, non decisioni imposte dall’alto”.