Bari, dal Parco Giustizia all’ex Bonomo: parte il “Piano città”

Il 12 marzo alle ore 17 presso l’Urban Center di Bari si terrà un incontro per illustrare il Piano Città degli immobili pubblici di Bari e le iniziative di riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico che coinvolgono il capoluogo pugliese.

Sarà un’occasione di confronto e ascolto con la cittadinanza sui progetti di rigenerazione urbana che cambieranno il volto della città: in particolare, il Parco della Giustizia nelle ex Caserme Milano e Capozzi che permetterà di riunire in un’unica sede l’amministrazione giudiziaria e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato e di restituire a Bari e ai suoi abitanti un grande parco, con servizi e spazi aperti attrezzati; il recupero e la rifunzionalizzazione dell’ex Ospedale militare Bonomo con il trasferimento di uffici delle amministrazioni statali e la creazione di nuove residenze universitarie; il Parco dell’Innovazione nella ex Caserma Magrone che consentirà di realizzare laboratori di ricerca del Politecnico di Bari e alloggi universitari e di soddisfare i fabbisogni logistici delle Amministrazioni dello Stato, all’interno di un grande parco urbano.

Il Piano Città di Bari trasforma il patrimonio pubblico in un motore di sviluppo urbano e sociale, valorizzando il verde, tutelando il patrimonio storico e culturale e ampliando i servizi per cittadini e studenti. Attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, il progetto rafforza l’offerta di housing universitario, migliora le infrastrutture per giustizia, istruzione, ricerca e sport, e promuove nuovi servizi digitali, culturali e turistici. Una pianificazione che guarda al futuro, creando una città più connessa, efficiente e a misura di comunità.

All’incontro Interverranno:

Giovanna Iacovone, vicesindaca, assessora alla Rigenerazione urbana e sociale, Comune di Bari

Anna Vella, dirigente Settore Ufficio di piano e Urban center, Comune di Bari

Laura Casanova, dirigente Settore Recupero e valorizzazione del territorio, Comune di Bari

Antonio Ottavio Ficchì, Direttore Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio

Domenico Giordano, Project Manager del Piano Città degli Immobili Pubblici di Bari, Agenzia del Demanio

Al termine della presentazione si terrà il dibattito pubblico.