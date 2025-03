“Inefficienze della sanità barese”, appello di FI al sindaco

I gruppi consiliari di Forza Italia Bari hanno chiesto al sindaco Vito Leccese -con un’apposita interpellanza- di intervenire formalmente per rimediare ai tanti disservizi dell’assistenza sanitaria pubblica nella città di Bari. È inconcepibile che gli ospedali baresi siano sprovvisti di gruppi di continuità elettrica per tutti i reparti e mettano così a rischio l’incolumità dei cittadini in caso di black out (come accaduto giorni fa al Di Venere).” È inaccettabile attendere ore e ore nei Pronto Soccorso (anche pediatrici) della Città di Bari, per essere assistiti e medicati. È impensabile che nel 2025, occorra aspettare mesi (e anni) per una visita specialistica o un esame strumentale, con liste di attesa ormai lunghissime – si legge in una nota dei gruppi consiliari di Forza Italia – In costanza di una situazione così emergenziale, si è ricordato al sindaco Leccese che essendo la massima autorità sanitaria cittadina, ben può attivare i poteri di ordinanza contingibile e urgente assegnatili dall’ordinamento, per sopperire alle gravissime carenze e ai numerosi disservizi causati (da tempo) da Asl e Ospedali. Si tratta certamente di iniziative e provvedimenti eccezionali e straordinari, che però ben si giustificano in ragione di talune forti criticità della sanità barese, che pregiudicano l’incolumità e la salute dei cittadini”.