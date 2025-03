Sciopero nazionale dei dipendenti Feltrinelli, sit in a Bari

Sciopero nazionale oggi proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs l degli oltre 1200 lavoratori della catena di librerie Feltrinelli/Finlibri per protestare per la fase di stallo in cui versano le trattative per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale.

A sostegno del suddetto sciopero, i sindacati hanno indetto un sit-in di protesta dei lavoratori della suddetta catena di librerie della provincia di Bari dinanzi alla sede della Feltrinelli sita in Bari alla Via Melo n. 119.

Il Segretario Generale della FILCAMS CGIL Bari Antonio Ventrelli dichiara che la mobilitazione del personale della catena di librerie Feltrinelli/Finlibri è stata indetta per protestare contro l’indisponibilità aziendale a definire il rinnovo del Contratto Integrativo dopo mesi di trattative che non hanno prodotto alcun avanzamento sostanziale per la mancanza di una effettiva volontà aziendale a trovare soluzioni concrete sui temi fondamentali posti dal sindacato.

In particolare, si contestano l’incremento del valore del buono pasto proposto dalla direzione aziendale che è del tutto insufficiente rispetto all’aumento del costo della vita, la proposta datoriale sul premio di risultato che è poco chiara e non adeguatamente calibrata sull’impegno reale dei lavoratori e si chiede l’abolizione del salario di ingresso per i lavoratori neoassunti che solo dopo 24 mesi maturano alcuni diritti come i premi di risultato, il ticket e le maggiorazioni domenicali aggiuntive.

Il Segretario Generale della FILCAMS CGIL Bari Antonio Ventrelli auspica pertanto che Feltrinelli/Finlibri riveda la propria posizione e si renda disponibile a definire un accordo equo e dignitoso che riconosca il valore delle lavoratrici e dei lavoratori che con la loro professionalità e impegno hanno dato lustro all’azienda.

Il Segretario Generale della FILCAMS CGIL Bari Antonio Ventrelli ricorda infine che nell’anno in corso Feltrinelli celebra il suo 70° anniversario, ma questa ricorrenza rischia di essere solo un’operazione di facciata se l’azienda continua a ignorare i diritti e le richieste di chi, ogni giorno, ne garantisce il funzionamento con il proprio lavoro. Non si può festeggiare la propria storia dimenticando chi la rende possibile.