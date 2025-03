Welfare Italia Index, in Puglia la disoccupazione è in calo

In Puglia il tasso di disoccupazione è pari all’11,6% ed è in miglioramento rispetto al 12,1% del 2023: la regione si attesta al 18esimo posto in Italia. Il dato emerge dalle classifiche del Welfare Italia Index 2024, strumento di monitoraggio che prende in considerazione gli ambiti di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione e consente di identificare, a livello regionale, i punti di forza e le aree di criticità in cui è necessario intervenire. Il documento è realizzato da ‘Welfare, Italia’, think tank nato su iniziativa del gruppo Unipol in collaborazione con The European House – Ambrosetti (Teha). Per la quota di giovani neet tra 15 e 34 anni che non studiano né lavorano, il dato pugliese è pari al 25,3% rispetto a una media nazionale del 18%. Per la percentuale di cittadini inattivi, invece, si registra il 57,1% a fronte del 50,1% della media nazionale.

Secondo il report la Puglia mantiene il quarto posto nazionale nella spesa pubblica per consumi finali per l’istruzione e la formazione che, nel 2024, ha raggiunto il 5,6% del Pil regionale (la media nazionale è pari al 3,6%). Per quanto riguarda le politiche del lavoro, la Puglia si attesta al quinto posto, con una spesa pari al 3,5% del Pil, rispetto alla media nazionale del 2,6%. Diciannovesimo posto – emerge dall’analisi dai dati – per la regione in riferimento alla spesa sanitaria pubblica pro capite (2.169 euro contro la media nazionale di 2.329 euro). Ultimo posto, invece, per la spesa sanitaria privata pro capite (412 euro rispetto alla media nazionale di 604 euro). Nel complesso la Puglia si posiziona al 16esimo posto nella classifica che misura l’efficacia e la capacità di risposta del sistema di welfare delle regioni italiane.