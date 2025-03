Puglia, 11 milioni dalla Regione per i beni confiscati alla mafia

In Puglia, 1532 beni confiscati alla mafia attendono di essere destinati a usi sociali, a cui si aggiungono altri 1015 di competenza statale. Per incentivare la richiesta di gestione di questi immobili sottratti alla criminalità, la Regione ha stanziato 11 milioni di euro attraverso il bando “Puglia Beni Comuni”. L’obiettivo è sostenere progetti di riqualificazione culturale, urbana e sociale, restituendo così questi spazi alla collettività. La distribuzione sul territorio vede 495 beni nella provincia di Bari, 451 a Brindisi, 260 a Lecce, 205 a Taranto, 65 a Foggia e 54 nella BAT.

“L’utilizzo sociale dei beni confiscati rappresenta il più potente strumento di riscatto nella lotta alla mafia – ha dichiarato l’assessora alla Legalità Viviana Matrangola – perché significa restituirli alla comunità. Dopo 25 anni di impegno nell’antimafia sociale, sono sempre più convinta che il vero contrasto alle mafie passi attraverso il nostro impegno concreto”. Ma la riassegnazione dei beni non è priva di ostacoli. Fiorenza Pascazio, presidente di Anci Puglia, evidenzia le difficoltà gestionali e burocratiche: “Molti immobili non sono subito fruibili e richiedono interventi. Inoltre, le procedure amministrative sono complesse. Senza risorse economiche, per i Comuni diventa impossibile agire”. Secondo Michele Abbaticchio, vicepresidente nazionale di Avviso Pubblico, è necessario un impegno ancora maggiore: “Molti di questi beni sono ancora occupati da famiglie legate alla criminalità o si trovano in contesti omertosi. La riconquista di questi spazi è una vera e propria battaglia civile che si combatte ogni giorno nelle nostre strade”.