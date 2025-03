Puglia, la giunta cerca i nuovi dg degli ospedali

Saranno aperte a breve le candidature per ricoprire il ruolo di direttore generale nelle aziende sanitarie pugliesi. La giunta regionale, infatti, ha approvato l’avviso pubblico che consentirà, non appena pubblicato, di acquisire le manifestazioni di interesse per l’incarico apicale nella Asl Bt, Asl Ta, nel Policlinico “Ospedali Riuniti” di Foggia, nell’Ircss “Istituto Tumori Giovanni Paolo II” di Bari e dell’Irccs “De Bellis” di Castellana grotte. Il candidato può proporsi per più aziende ed enti ma non in quelli in cui abbia già ricoperto l’incarico di direttore generale, per due volte consecutive. Sono, invece, stati nuovamente prorogati al 21 maggio 2025 gli incarichi di direttore di Dipartimento, segretario generale della Presidenza e di responsabile della Struttura speciale Comunicazione Istituzionale.