Bari, un faro per illuminare il murale di Santa Rita

Anche il murale di Santa Rita nel quartiere San Paolo ha il suo faro per illuminarlo di sera. Lo rende noto il comitato di Santa Rita. “Il murale – si legge in una nota – di Santa Rita è stato un regalo ai devoti e residenti e finalmente, dopo mesi di richieste, ora è illuminato. Ringraziamo il Comune e tutti i sostenitori per aver permesso questa piccola grande novità, per noi così importante”. Confermata per il 21 e il 22 maggio la festa in onore di Santa Rita nel quartiere San Paolo.