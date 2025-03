Bari, vandali nel giardino di Japigia: deturpato anche un albero

“Eravamo abituati a vedere atti vandalici contro gli oggetti, giostrine e gli arredi urbani, ma stavolta siamo davvero al fondo. Ve la siete presi con un bellissimo albero, segnandolo con il vostro odio e la vostra mediocrità”. La denuncia è del consigliere comunale Lorenzo Leonetti. “Mi fate ribrezzo – denuncia ancora – Tutto questo è successo all’interno di uno splendido giardino pubblico del quartiere Japigia. La bellezza della nostra città merita rispetto, e chi si comporta in questo modo dimostra solo la propria pochezza. Segnalerò l’accaduto e confido che, con l’aiuto degli uffici comunali, si possa trovare una soluzione. Non possiamo restare in silenzio di fronte a questi atti di violenza contro la natura e il bene comune”.