In Puglia c’è una delle spiagge più “felici” al mondo: ecco quale

CV Villas, un’agenzia di viaggi che si occupa di offrire esperienze e soggiorni in villaggi e residenze di lusso, ha stilato la sua classifica delle spiagge più felici è attesa ogni anno. Si tratta di una selezione delle spiagge che, secondo il punto di vista degli esperti e dei viaggiatori, offrono il miglior mix di bellezza naturale, comfort, e atmosfera positiva. Scopri quale spiaggia pugliese rappresenta l’Italia tra le 30 migliori.

Come vengono scelte le spiagge più felici al mondo Il concetto di “spiagge felici” si riferisce a quei luoghi che, oltre a essere esteticamente belli, riescono a suscitare sensazioni di gioia e soddisfazione per chi le visita. La classifica delle spiagge più felici del mondo di CV Villas si distingue però, per l’uso di un approccio innovativo: il riconoscimento facciale.

Questa tecnologia all’avanguardia permette di identificare le spiagge che riescono a strappare i sorrisi più grandi ai loro visitatori, segnali inequivocabili di un’esperienza di vacanza positiva e gratificante. Scopriamo quali sono alcune delle destinazioni che hanno conquistato i cuori dei turisti di tutto il mondo.

Spiaggia di Pescoluse, Puglia La famosissima spiaggia della località di Marina di Pescoluse, conosciuta anche con il nome di “Maldive del Salento”, rappresenta l’Italia tra le 30 spiagge più felici del mondo. Situata in Puglia e affacciata sul Mar Ionio, questo litorale è famoso per essere grande, comodo, amatissimo dalle famiglie e, naturalmente, per il suo mare pulito e cristallino.

La costa è costituita da sabbia bianca finissima, ed è annoverata tra le 7 spiagge più belle del Salento; ricorda paesaggi esotici, da qui il suo nome. Pescoluse è una destinazione perfetta per chi cerca tranquillità e bellezza naturale, un vero angolo di paradiso del sud Italia.

Spiaggia di Sitges, Spagna Sitges, situata a breve distanza da Barcellona, è stata incoronata come la spiaggia più felice del mondo grazie a un punteggio quasi perfetto. Conosciuta per la sua vivace atmosfera e le sue splendide rive, Sitges è un luogo dove la gioia e il divertimento sono sempre all’ordine del giorno.

Praia de Falésia, Portogallo Questa splendida spiaggia si trova nella regione dell’Algarve in Portogallo, nella zona di Albufeira: è una delle gemme nascoste che ha saputo conquistare i visitatori con la sua bellezza sorprendente.

Puerto de Sóller, Maiorca, Spagna Al terzo posto nella classifica delle spiagge più felici del mondo si trova una spiaggia dell’isola di Maiorca, Puerto de Sóller. Questa spiaggia è rinomata per il suo mix unico di sabbia liscia e vivaci lungomari, che offrono ai visitatori un’esperienza indimenticabile.