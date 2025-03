Incontro su taxi, ncc e Uber Black: emerse criticità in Puglia

Ieri mattina nella sede della Presidenza della Regione Puglia si è tenuto un tavolo di confronto con le rappresentanze degli operatori dei servizi taxi e NCC coordinato dal capo Gabinetto del presidente Emiliano, Giuseppe Catalano, alla presenza del vice capo Gabinetto, Domenico De Santis, e degli assessori ai Trasporti, Debora Ciliento, allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, e al Turismo, Gianfranco Lopane, del sindaco di Fasano Francesco Zaccaria in rappresentanza dell’Anci e del presidente Unioncamere di Puglia, Luciana Di Bisceglie.

Il tavolo è stato convocato per rispondere alla richiesta delle categorie suddette di un interessamento da parte della Regione alle problematiche che il settore sta vivendo. Il mercato del trasporto taxi e NCC in Puglia si sta infatti rinnovando, si è aperto a nuovi operatori privati ed è chiamato a rispondere a un’utenza sempre più numerosa, in ragione dell’incremento considerevole dei turisti. Inoltre il vuoto normativo nazionale, a seguito della acclarata incostituzionalità di recenti decreti per il servizio NCC, ha contribuito a determinare un contesto incerto e opaco per l’intero settore, e numerose sono le denunce da parte dei tassisti e di NCC di irregolarità e abusivismi che devono essere attenzionate.

Durante l’incontro sono emerse criticità e possibili strade normative regionali e proposte operative più concrete, che verranno discusse e approfondite nelle prossime riunioni del tavolo, a conferma della piena disponibilità della Regione Puglia di affiancare gli operatori del settore trasporto pubblico non di linea con conducente.