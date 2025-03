Operaio trovato morto nel Barese, indagini in corso

Un uomo di poco più di 60 anni è stato trovato senza vita oggi in un appartamento che si trova a ridosso del centro cittadino di Corato, in provincia di Bari. La vittima, secondo quanto si apprende, era impegnata in lavori di ristrutturazione della casa che al momento è disabitata e di cui non sono ancora noti i proprietari. A dare l’allarme sono stati i suoi familiari preoccupati dal suo mancato rientro. Sono scattati così i soccorsi ma era oramai era troppo tardi. Per fare chiarezza sull’accaduto, la procura di Trani ha aperto una inchiesta per omicidio colposo contro ignoti e valuterà se disporre l’autopsia. Sul corpo della vittima non ci sarebbero segni di violenza e non si esclude che possa essere stata colpita da un malore. Le indagini e i rilievi sono affidati ai carabinieri.