Assalto al bancomat delle Poste nel Barese, usato esplosivo

Lo sportello bancomat dell’ufficio postale di via Marco Polo a Toritto, in provincia di Bari, è stato fatto esplodere la scorsa notte. La deflagrazione è stata violenta e ha svegliato i residenti della zona. I malviventi hanno inserito l’esplosivo nella fessura da cui vengono erogate le banconote, e non è chiaro se siano riusciti a portare via i contanti oppure se siano fuggiti a mani vuote. Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno accertando la presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona.