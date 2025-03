Bari, presentati gli Stati generali dell’Infanzia Zerosei

Si è svolta questa mattina nella sala giunta di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione degli Stati Generali dell’Infanzia Zerosei, il percorso immaginato dall’assessorato alla Conoscenza per l’attuazione del sistema integrato Zerosei, come previsto dal D.lgs. 65/2017, con la messa in rete dei servizi educativi, delle scuole dell’infanzia e dei servizi afferenti al sistema scuola Zerosei, per implementare e qualificare l’offerta educativa, promuovere i diritti dei minori e la partecipazione delle famiglie. I dettagli sono stati illustrati dall’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola, dalla dirigente della ripartizione Politiche educative Maria Cristina Di Pierro, e dai rappresentanti del Coordinamento tecnico-scientifico che curerà il percorso degli Stati Generali dell’Infanzia. Presenti per un saluto anche il sindaco Vito Leccese e la presidente della Commissione consiliare Culture, Politiche giovanili ed educative, Università, Scuola e Sport, Francesca Bottalico.

“Come sapete abbiamo da tempo avviato un Piano straordinario per l’infanzia, grazie anche ai fondi Pnrr, che ci permetterà nei prossimi anni di avere dieci nuovi asili nido, realizzati per dare una risposta alle esigenze di 700 famiglie in lista d’attesa – ha dichiarato Lacoppola -. Parallelamente, però, come assessorato abbiamo voluto promuovere un percorso partecipato, per giungere alla redazione del primo Documento programmatico dell’infanzia Zerosei, che crei un unico filo conduttore pedagogico ed educativo da zero a sei anni, a tutela dei diritti dei bambini e a supporto della genitorialità. Il percorso che abbiamo avviato è fondamentale, ora più che mai, se pensiamo che a livello regionale il prossimo anno si perderanno circa ottomila iscrizioni nei vari ordini di scuola. Un ulteriore campanello d’allarme, che rende necessario lanciare un segnale alle famiglie baresi in termini di conciliazione vita-lavoro, facendo crescere i nostri bambini nei poli dell’infanzia in modo sereno, implementando la cultura dell’infanzia e la tutela dei minori. Intorno al tavolo riunitosi oggi, ci sono le migliori risorse del sistema scolastico barese, che compongono il Coordinamento tecnico scientifico che, a titolo gratuito, porterà alla programmazione dei lavori degli Stati generali e alla redazione del primo Documento programmatico della città di Bari”.

“Gli Stati generali prevedendo sei tavoli tecnici, le cui tematiche sono state individuate dal Coordinamento tecnico scientifico – ha spiegato la direttrice Di Pierro -. Oggi pubblichiamo l’avviso per raccogliere le iscrizioni ai tavoli di tutti gli attori istituzioni, gli enti formali e non formali. Le idee, le proposte, i suggerimenti e le criticità segnalate, serviranno a realizzare il Documento programmatico, che traccerà le linee guida dell’assessorato alla Conoscenza per i prossimi tre anni. L’obiettivo non è solo delineare l’aspetto educativo, ma anche agevolare le relazioni tra i vari enti, e tra i diversi servizi e le famiglie, di modo che i bambini e i genitori siano supportati nel loro percorso da zero a sei anni all’interno di una rete consolidata, anche sociale e sanitaria, in dialogo costante. La sfida di questo percorso è, dunque, agevolare le famiglie, creare una società a misura di bambini e combattere la denatalità. Nell’assemblea plenaria di ottobre, infatti, sarà illustrato non solo il primo Documento programmatico, ma anche le migliori prassi delle scuole, la mappa dei servizi del territorio, la nuova Rete Zerosei che andremo a costituire a supporto del mondo dell’infanzia e delle famiglie”.

“Questo percorso ci permetterà di ascoltare le voci di chi è coinvolto nella cura dei piccoli e di chi fruisce dei servizi per l’infanzia, partendo dalla mappatura di quanto già esiste e funziona, che va ulteriormente valorizzato – ha aggiunto Linda Cassibba, docente dell’Università degli Studi di Bari e rappresentante del Coordinamento tecnico scientifico – . Passeremo successivamente a raccogliere i bisogni, che saranno tradotti in azioni concrete. Un elemento che mi piace sottolineare è che cercheremo anche di individuare indicatori che ci permetteranno di verificare l’efficacia di quanto prodotto, condivisi anche da chi fruisce dei servizi, per garantire la qualità di quanto offerto”.

“Costruire percorsi partecipati e ragionare in termini di Piani strategici rappresenta una modalità che, nelle precedenti esperienze fatte, ha sempre funzionato e ha determinato impatti concreti nello sviluppo di politiche innovative – ha concluso Francesca Bottalico -. Ecco perché come Commissione vogliamo ringraziare tutti i protagonisti di questo percorso e dei futuri tavoli, e garantire l’impegno a lavorare insieme per i diritti dei bambini e delle bambine”.

IL PERCORSO

Gli Stati Generali dell’Infanzia Zerosei, quale iniziativa di partecipazione voluta dall’assessorato alla Conoscenza, vede coinvolti il mondo dei servizi educativi, della scuola dell’infanzia e tutta la rete dei servizi afferenti al sistema educativo Zerosei, con l’obiettivo di giungere alla realizzazione partecipata di un “Documento programmatico dell’infanzia Zerosei”, che rappresenti lo strumento di programmazione, potenziamento e miglioramento dell’offerta dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia, oltre che di coordinamento con la rete dei servizi dell’infanzia Zerosei. Il Documento programmatico vuole essere, inoltre, garanzia di un’educazione inclusiva e di qualità, che favorisca il supporto alle famiglie per la costruzione di una comunità cittadina educante, più equa e responsabile, anche in prospettiva dell’apertura dei nuovi nidi in corso di realizzazione con i fondi Pnrr. Il percorso degli Stati generali, definito con l’apporto del Coordinamento tecnico-scientifico e con la supervisione scientifica dell’Università degli Studi di Bari, prevede che le attività siano articolate in sei tavoli di lavoro:

tavolo 1 – Il sistema integrato Zerosei: prospettive di crescita, accompagnamento alla nascita e sostegno alle famiglie;

tavolo 2 – I diritti dell’infanzia nelle politiche nazionali e locali;

tavolo 3 – Il benessere psico-fisico dei minori: ecologia del sistema educativo e delle relazioni;

tavolo 4 – Il sistema paritario dell’infanzia: un’alleanza strategica da implementare e sostenere;

tavolo 5 – La valorizzazione delle fragilità nel sistema integrato Zerosei;

tavolo 6 – L’offerta dei servizi educativi Zerosei della città: orientamento all’accesso.

Per iscriversi ai tavoli, basterà compilare entro e non oltre il 14 aprile 2025, il form che sarà pubblicato nelle prossime ore sul portale del Comune di Bari. All’avviso potranno aderire i seguenti stakeholder istituzionali, così come i referenti della rete formale e informale del sistema integrato Zerosei che hanno sede legale/operativa nel Comune di Bari: Regione Puglia – Sezione istruzione ed università; Ufficio scolastico regionale – Ambito Territoriale per la provincia di Bari Ufficio III dell’USR Puglia; dirigenti delle scuole statali e paritarie dell’infanzia; dirigenti degli istituti comprensivi; personale docente delle scuole dell’infanzia statali, private paritarie, private non paritarie e comunali; funzionari dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali; responsabili e personale educativo dei nidi comunali e privati autorizzati; organizzazioni sindacali e di categoria; Ufficio del Garante per i diritti dei minori; Ufficio del Garante dei diritti delle persone con disabilità; Tribunale per i Minorenni; Asl (Sian e N.P.I.A.); ospedale Giovanni XXIII; azienda ospedaliera Policlinico; presidi di Riabilitazione per l’età evolutiva; Uniba -For.Psi.Com; ripartizione Servizi alla Persona, ripartizione Culture e Sport comunali; Municipi; Consulta comunale per l’Ambiente e Scuole; assistenti sociali ed educatori del Comune; ordini professionali Psicologi, Assistenti Sociali, Medici, Biologi/Nutrizionisti, Giornalisti; Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Bari; associazione Avvocati per i Minorenni di Bari; associazioni Pedagogisti; cooperative sociali; APS e OdV; gruppo nidi e infanzia (GNNI); associazioni professionali del mondo educativo e scolastico Zerosei; Forum delle Associazioni Familiari; associazioni famiglie e famiglie con fragilità; AGeSC Associazione Genitori Scuole Cattoliche; Caritas Diocesana Bari/Bitonto; Coni; Cus; Csi; Csen; Unicef; Opera Nazionale Montessori; altri enti e organizzazioni che svolgono attività inerenti il sistema integrato scuola Zerosei.

È consentita l’iscrizione della stessa realtà a più tavoli. Ciascun tavolo, i cui lavori si svolgeranno nell’arco di quattro sedute tra maggio e giugno, sarà guidato da due coordinatori. All’esito del tavolo, saranno raccolti e predisposti proposte, progetti, output, che saranno valutati ai fini dell’inserimento nel “Documento programmatico dell’Infanzia Zerosei”. Gli esiti dei lavori, le proposte emerse dai singoli tavoli e il “Documento programmatico dell’infanzia Zerosei” saranno presentati a tutti i partecipanti nel corso di un’adunanza plenaria, che si terrà a ottobre 2025. Sarà inoltre costituita la “Rete cittadina Zerosei”, con lo scopo di supportare l’assessorato e il Coordinamento pedagogico territoriale dell’Ambito di Bari, recentemente costituito, ai fini di un migliore raccordo tra servizi a supporto delle famiglie, per implementare la continuità pedagogica e la didattica integrata per la promozione dell’innovazione e della sperimentazione educativa.