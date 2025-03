Boom di prenotazioni al numero verde Amiu per il ritiro ingombranti

La campagna di comunicazione per sensibilizzare i cittadini baresi all’utilizzo del Numero verde 800011558 per la prenotazione del ritiro degli ingombranti e, più in generale, per arginare il fenomeno dell’abbandono selvaggio dei rifiuti, voluta da Amiu Puglia e realizzata dall’agenzia Proforma, si è chiusa con un bilancio più che positivo.

Buoni i risultati del Numero verde: nella settimana di avvio della campagna (18-25 gennaio) erano 545 le prenotazioni per il ritiro degli ingombranti salito a 653 in quella conclusiva (08-15 febbraio); una tendenza che, a un mese dalla fine della campagna, è sostanzialmente rimasta la stessa: nella settimana dall’8 al 15 marzo, infatti, le prenotazioni sono state 623.

Per la presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro “la scelta di avviare una campagna di sensibilizzazione sugli strumenti di prenotazione per il ritiro gratuito degli ingombranti si è rivelata assolutamente vincente e premia i nostri sforzi quotidiani per una cultura del rispetto dell’ambiente e della legalità”. “D’intesa con l’Amministrazione comunale – aggiunge – abbiamo allestito una campagna che si è snodata su più fronti, con un target variegato, ha raggiunto differenti fasce d’età, con canali tutti diversi e mirati. Prove ne sono non soltanto l’aumento delle prenotazioni al Numero verde nel periodo della campagna ma anche il fatto che il trend sia rimasto sostanzialmente intatto, a riprova che qualcosa, finalmente, sta cambiando e che sempre più cittadini decidono di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall’Azienda, con modalità organizzate, puntuali e performanti, e di seguire le regole. I numeri, in questo senso, ci stanno dando ragione. Per questo motivo, il nostro impegno continuerà sempre più forte”.

“Si è conclusa questa campagna di sensibilizzazione fondamentale per il corretto utilizzo del Numero verde per il ritiro dei rifiuti ingombranti” dichiara l’assessora comunale all’Ambiente Elda Perlino. “I dati ci dicono che le richieste sono aumentate e questo non può che renderci felici. Continueremo a lavorare su questo fronte, perché è importante ribadire che non siamo per una logica punitiva, ma piuttosto per una gestione condivisa e responsabile dei nostri rifiuti lavorando insieme ai cittadini. Per questo siamo al lavoro per rendere i servizi più efficaci e facilitare il conferimento e di conseguenza la raccolta. Ogni cittadino ha un ruolo importante, i piccoli gesti quotidiani, il rispetto dei nostri luoghi in cui viviamo ci aiuta ad evitare che le nostre strade diventino discariche a cielo aperto. Solo con l’impegno di tutti possiamo garantire un ambiente più vivibile e sostenibile”.