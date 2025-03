Festa di San Nicola a Bari, previsti ulteriori posteggi per ambulanti

Più postazioni per gli ambulanti nel corso della festa di San Nicola a Bari. Su proposta dell’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli, la giunta ha approvato oggi la delibera con cui si dispone l’assegnazione di ulteriori posteggi, in esubero rispetto a quelli ordinari previsti dall’avviso pubblico, a disposizione dei commercianti ambulanti per la vendita di merci varie, alimentari e bevande in occasione dei festeggiamenti per San Nicola, in programma dal 7 al 9 maggio. Complessivamente saranno 33 le postazioni aggiuntive che saranno assegnate nel tratto del lungomare compreso tra il teatro Margherita e la sede dell’Autorità Portuale.

L’iniziativa, già intrapresa negli ultimi anni, ha un duplice finalità: da un lato si intende contrastare situazioni e circostanze legate a forme di abusivismo da parte di soggetti privi di alcun titolo che, negli anni, hanno tentato di occupare posteggi regolarmente autorizzati, dall’altro l’amministrazione vuole offrire occasioni di riscatto sociale, nell’alveo della legalità, ai cittadini appartenenti alle fasce sociali più deboli. Dal 2016, infatti, sono diverse le azioni di accompagnamento al raggiungimento del requisito professionale intraprese dall’assessorato allo Sviluppo locale, con la collaborazione di enti di formazione, attraverso l’organizzazione di corsi abilitanti specifici rivolti a cittadini, seppur adulti e poco scolarizzati, che hanno manifestato il desiderio di inserirsi nel mondo del lavoro.

“Anche quest’anno, come accade da qualche tempo, abbiamo previsto ulteriori posteggi rispetto a quelli ordinari previsti dall’avviso pubblico per tutti gli operatori commerciali muniti di titolo abilitativo all’esercizio del commercio su area pubblica – ha commentato Pietro Petruzzelli -. In un contesto di legalità delle procedure e di rispetto nei confronti di quanti possiedono titoli adeguati e hanno ottenuto l’assegnazione ufficiale da parte dell’amministrazione, abbiamo voluto riproporre una formula che consente, a chi ha scarse possibilità, di lavorare regolarmente durante le giornate della sagra di San Nicola. Si tratta di una scelta che va incontro a persone in difficoltà che, magari attraverso la frequenza di corsi di formazione organizzati dal Comune, si sono messe in regola”, ha concluso.

Foto repertorio