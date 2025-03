Nuova segnaletica sulla tangenziale a Bari, da domani i lavori

Nell’ambito delle lavorazioni avviate da Anas, Gruppo Fs Italiane, per la manutenzione e l’adeguamento della segnaletica stradale lungo SS16 “Adriatica” nel tratto compreso tra il 750,000 ed il km 811,359, dalla prossima settimana saranno attive delle provvisorie modifiche alla circolazione per consentire lo svolgimento delle attività di cantiere in piena sicurezza.

Nel dettaglio, a partire da martedì 25 marzo e fino a martedì 7 aprile 2025 saranno istituiti dei restringimenti della carreggiata in corrispondenza dell’area di svincolo di entrata e di uscita di via Napoli, all’altezza del km 796,500.

Lungo i tratti interessati dai lavori sarà attivo il limite di velocità pari a 30 km/h con divieto di sorpasso.

La provvisoria modifica alla circolazione si rende necessaria per la realizzazione dei plinti di fondazione volti al supporto dei pali di segnaletica.

