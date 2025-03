Puglia da record: ancora tra le mete estive preferite degli italiani

Secondo i dati dell’’Osservatorio Bluvacanze sul podio delle vacanze degli italiani per quest’estate troviamo le crociere, seguite dal Mare Italia, con Sardegna, Puglia, Sicilia e Calabria in cima alle preferenze, e l’Egitto con il Mar Rosso che ritorna al terzo posto.

Completano la cinquina di testa gli Stati Uniti, verso i quali si moltiplicano i voli diretti dall’Italia, e il Mediterraneo balneare più classico di Spagna e Grecia. Le altre mete che rimangono in auge nella Top Ten sono le crociere in Nord Europa, il Giappone e le Maldive. L’andamento della prima parte del 2025 mostra che sempre più viaggiatori si affidano alle agenzie di viaggi: il numero di clienti cresce del 15% mentre il valore medio-pratica scende del 9% grazie alla prenotazione anticipata. Si riconferma, quindi, una curva booking di 130-140 giorni. Il prodotto vacanziero preferito dagli italiani che si recano da un consulente esperto di viaggi è una struttura alberghiera all inclusive e il tour arricchito di esperienze culturali. Nella scelta del resort delle vacanze, oggi la priorità per i consumatori è sapere cosa offrono oltre il relax e la spiaggia, ad esempio infrastrutture sportive come campi di padel e di golf.