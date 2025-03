Bari, da nord a sud della costa, al via i lavori sulle spiagge

L’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi rende noto che, nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria e sostituzione dei pontili di accesso al mare del litorale di Pane e Pomodoro e Torre Quetta, sono partiti da qualche settimana i lavori sulle spiagge cittadine del litorale sud di Bari. Gli interventi in corso, che si concluderanno nei primi giorni di maggio, riguardano la messa in sicurezza dei primi due pontili di Pane e Pomodoro attraversando la spiaggia da nord (il terzo era stato già manutenuto la scorsa estate).

Nello specifico, è prevista la messa in sicurezza dei pontili, la realizzazione di una sottostruttura necessaria a rinforzare l’infrastruttura esistente, la rilevigatura della pavimentazione in legno, la sistemazione di ringhiere e scalette di accesso all’acqua. Nelle prossime settimane, più a ridosso della stagione estiva, saranno installate le nuove cabine spogliatoio maggiormente visibili e accessibili per cittadini e turisti. Sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, inoltre, si procederà con la manutenzione degli elementi di arredo usurati, con il posizionamento della nuova cartellonistica e con il montaggio delle cabine spogliatoio in prossimità del primo blocco docce entro l’inizio della stagione.

A San Girolamo, invece, partiranno a giorni i lavori di sostituzione dei corpi illuminanti sulla ‘stecca’ e, prima dell’estate, gli interventi interesseranno tutta la pubblica illuminazione del quartiere. Partiranno, inoltre, nei prossimi giorni, dopo l’autorizzazione della Città metropolitana, i lavori di ripascimento del litorale di San Girolamo, da concludersi entro fine aprile, con la sistemazione e la messa in sicurezza della spiaggia e il ripascimento dei ciottoli. È attualmente oggetto del processo di valutazione di impatto ambientale regionale il progetto di miglioramento della protezione delle barriere di frangiflutti esistenti. Gli uffici hanno affidato la progettazione definitiva ed esecutiva a valle dei risultati emersi dallo studio meteomarino commissionato dall’amministrazione per il monitoraggio delle opere realizzate.

Per quanto riguarda la spiaggia nei pressi della Fiera del Levante, la cui riqualificazione è stata inserita nel progetto del nuovo lungomare di San Cataldo, a breve cominceranno i lavori che prevedono il ripascimento dell’arenile, la realizzazione di attrezzature balneari (spogliatoi, servizi igienici, deposito ombrelli/lettini, bar) e l’incremento dell’area a verde con la messa a dimora di alberi ad alto fusto e arbusti della macchia mediterranea. L’obiettivo dell’amministrazione comunale, condiviso con l’impresa appaltatrice, è quello di rendere fruibile la zona della spiaggia per i prossimi mesi estivi.

Sempre sul litorale a nord, tra Santo Spirito e Palese, dopo gli interventi strutturali realizzati lo scorso anno, nei prossimi mesi si procederà con la manutenzione ordinaria dei tratti di costa maggiormente frequentati dai bagnanti e nel frattempo la ripartizione è stata incaricata, su sollecitazione dell’assessore Scaramuzzi di avviare lo studio di fattibilità relativo a una serie di opere utili a garantire l’accesso al mare lungo quei tratti di lungomare, a nord come a sud, particolarmente ostici per i bagnanti.

Per tutelare la sicurezza sulle spiagge cittadine invece, la giunta comunale, su proposta dell’assessora alla Vivibilità Carla Palone, ha approvato un prelievo dal fondo di riserva, valido per le annualità 2025/2026, dell’importo di 55.000 euro annui, per finanziare il servizio di salvamento sulle spiagge che partirà nei primi giorni di giugno.

“Quest’anno contiamo di arrivare pronti all’appuntamento con la stagione estiva – spiega Scaramuzzi – . Sono già partite le operazioni di manutenzione a Pane e Pomodoro e nelle prossime ore sarà la volta di San Girolamo, con l’obiettivo di concludere tutti gli interventi per il mese di maggio. A Pane e Pomodoro presteremo particolare attenzione anche al restyling degli arredi e della cartellonistica, e voglio ricordare che continuano anche i lavori sui pontili di Torre Quetta, che però saranno disponibili per l’estate 2026 insieme alla spiaggia completamente riqualificata nell’ambito del grande cantiere di Costa Sud. Per quanto riguarda San Girolamo, voglio rispondere alle tante sollecitazioni che ci arrivano dai cittadini: fino a fine mandato, procederemo tempestivamente ogni anno con il ripascimento della spiaggia, ma ho ben presente che servono opere di difesa marina che proteggano in modo più efficace la costa dalle mareggiate. Ecco perché intanto mettiamo in sicurezza questa stagione con gli interventi di ripascimento dei ciottoli, ma ci siamo posti l’obiettivo di risolvere il problema dell’erosione allargando e allungando le barriere frangiflutti. Stiamo, dunque, andando avanti con il progetto di risistemazione del waterfront di San Girolamo tramite procedimento di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale per un intervento di rimodellazione delle opere di difesa costiera. Si tratta, ovviamente, di un percorso che richiede tempo in diverse fasi progettuali e autorizzative, necessario però a risolvere il problema dell’erosione in modo strutturale.

Infine, ci tengo a rispondere alle richieste dei cittadini che frequentano le spiagge libere di Santo Spirito, Palese, Torre a Mare e San Giorgio. Sappiamo che molti tratti di litorale risultano inaccessibili a causa della conformazione rocciosa della costa, su cui sussistono divieti di balneazione legati alle difficoltà di accesso al mare in sicurezza. L’amministrazione comunale ha avviato verifiche e approfondimenti per dotare questi luoghi di discese a mare protette con pedane in legno e passerelle per disabili: è un segnale che vogliamo dare al litorale più a nord e più a sud di Bari, anche se siamo consapevoli che i tempi tecnici di studio, progettazione, autorizzazioni e realizzazione delle pedane rendono difficile la conclusione dell’iter entro l’estate 2025. Il nostro obiettivo è attrezzare Santo Spirito, Palese, Torre a Mare e San Giorgio di discese a mare protette per l’estate 2026, in cui si potrà godere anche della nuova pedana in legno nella spiaggia attrezzata di San Cataldo, grazie ai lavori di riqualificazione del waterfront”.

“Presto saremo pronti con il nuovo bando per il servizio di salvamento sulle spiagge cittadine – commenta Carla Palone – con l’obiettivo di partire con il servizio già nei primi giorni di giugno. Oggi le spiagge baresi sono oggetto di grande attenzione e frequentazione non solo da parte dei cittadini baresi ma anche dei turisti. Per questo stiamo cercando di attrezzare il nostro litorale non solo con arredi e opere di manutenzione ma anche con servizi e controlli che garantiscano una piacevole esperienza del nostro mare. Proprio qualche giorno fa, con la modifica al regolamento della Sicurezza urbana votata in Consiglio comunale, abbiamo approvato l’estensione delle aree sottoposte a nuove misure sanzionatorie e di prevenzione personale al fine di tutelare l’accessibilità e la fruibilità dei luoghi nevralgici per la vita cittadina, introducendo alcuni tratti di costa nel tempo attenzionati”.