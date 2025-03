Crollo a Bari, domani la messa in sicurezza della palazzina adiacente

Inizieranno domani i lavori di messa in sicurezza dello stabile di via Pinto 16, a Bari, il palazzo danneggiato lo scorso 5 marzo dal crollo del condominio limitrofo, in via De Amicis. I lavori, dall’importo di circa 60mila euro, sono stati affidati alla srl Resta di Bari e, secondo quanto emerso, potrebbero durare un paio di settimane. Il condominio, la settimana scorsa, ha incaricato tre avvocati e due ingegneri per capire le attività da svolgere per la messa in sicurezza del palazzo, e i lavori sono stati approvati sabato scorso durante un’assemblea di condominio. La messa in sicurezza era stata ordinata dal Comune di Bari, che aveva intimato ai proprietari degli appartamenti di completare i lavori entro sette giorni dalla fine della demolizione controllata delle parti pericolanti della palazzina crollata. Sul collasso dello stabile di via De Amicis la Procura di Bari ha aperto un’inchiesta per crollo colposo a carico di ignoti.