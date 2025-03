Bari, abbandono e degrado nel laghetto del Parco 2 giugno

Abbandono e degrado nel laghetto del Parco 2 Giugno, a denunciarlo è un cittadino che, solo pochi giorni fa, nel corso di una passeggiata effettuata con il nipote, ha preso visione dell'”amara sorpresa”. Dalla mancanza di cura nei confronti del verde, alle tartarughe che, a detta del cittadino “dovrebbero essere maggiormente curate” in un’area, quella intorno, che non è più come “quella di un tempo”, in cui il verde era rigoglioso. Soli pochi giorni fa le tartarughe erano state vittima di violenza.

“Abbiamo assistito ad una scena molto brutta – ha spiegato – il laghetto e la zona circostante sono in stato di abbandono. Non ci sono piante che danno ossigeno all’acqua, non ci sono diversità di pesci che contribuiscano alla pulizia delle acque e non c’è una buona pompa per il riciclo delle stesse. Le tartarughe sembrano abbandonate a se stesse, qualcuno dovrebbe portare loro del cibo adatto alla loro dieta almeno una volta a settimana. Sembra non ci sia nessuno che si prenda cura di loro. Vedere questo laghetto così è un pugno al cuore, non è come quello di un tempo. Dovrebbe essere sistemato, c’è da ricreare un ecosistema. Anche con una colletta di un euro a testa da parte dei cittadini si potrebbe migliorare questa situazione. Così è davvero brutto da vedere”, ha concluso.